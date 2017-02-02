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«Бомбардир» запускает таблицу рейтинга пользователей

2 февраля 2017, 10:00
194

Теперь активность пользователей отмечается в специальном списке. Пока у него две ключевые позиции: количество комментариев и рейтинг. Он формируется на основании всех комментариев, которые получили лайки или минусы. У каждого нового пользователя по умолчанию рейтинг +10. После достижения рейтинга в +30 пользователь получает возможность оценивать комментарии других. Таблица рейтинга показывает, насколько активен пользователь на «Бомбардире».

Впоследствии в таблицу добавятся новые показатели, и мы очень ждем ваших комментариев. Посмотреть таблицу можно здесь.

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта
Комментарии (194)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Вомбат
1486021697
Данный ресурс предназначен для тех кто 1) ненавидит Зенит за высокий бюджет, а город Петербург за красоту 2) является фанатом Спартака. причем не адекватным, каких много, а сектантом. Всем любителям футбола, которые не принадлежат к этим двум категориям, я предлагаю не посещать данный сайт или хотя бы не писать посты на нем.
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LokoGoGo
1486022760
Я бы фильтр сделал - по рейтингу и комментам. Если рейтинг ниже 0 - запрет комментов
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Chernyi Lis
1486048177
попробуй скажи свое мнение и по правде против спартака..дак налетят все...типа контроль сми..))
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Болельщик Реал Мадрида
1486050450
Тупой сайт! Наверное стоит удаляться от сюда! Стоит сказать, что Спартак фуфло, как и весь чемпионат России, во главе со сборной, тут же заминусуют и где тут обьективность?
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GoldPlayFIFARus9
1486069730
У меня не столько предложение,сколько вопрос. Почему вы не баните людей за откровенное хамство,оскорбления как личности так и клубов,ругань матом и т.п..?
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somn
1486126264
Запахло свинарником...
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Abbey Road
1486136050
Ну вот двое суток все это пообсуждали. И какие выводы? Администрации ведь было интересно мнение пользователей. Попробую обобщить мнения: 1) перенести в архив достижения забаненых, усопших и обитателей Соккера, они все-равно больше здесь ничего не напишут, только лишние строчки в таблице (одного только Зенит-Ола, очередной профиль которого банят каждую неделю, будет здесь скоро с десяток). 2) Убрать возможность ставить минусы, оставить только плюсы - это более корректно отобразит популярность пользователя и уберет минусо-войны, то есть повысит дружелюбность. 3) Придать таблице смысловую нагрузку - для чего это вообще? Пусть как в конкурсе прогнозов призы уж тогда хоть будут - например за первое место по итогам месяца - пианино, за второе - сникерс, за третье - футбольные ворота..... 4) Ну и как предложение - перед началом новой игры можно было бы всех и обнулить для чистоты эксперимента... ведь сначала объясняют правила, и только потом начинается игра и открывается счет.... Ждем реакции и продолжения... Всем хорошего настроения в пятничный вечер, и удачных ставок в КП...
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Revolver76
1486399866
Ну вот Лельку свергли с трона. Какие-то изменения сделали за сегодняшний день в подсчетах, жаль только что молча, без информирования населения
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Abbey Road
1486411634
похоже тут все сплотились против пакетных минусоидов ))))
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serppion
1486458410
И хрен с ним, с этим рейтингом. За него ни хлебную карточку, ни лишний билетик на трамвай не получишь. Какой-то дутый ажиотаж, да понты раздувают. Может, пытаются столкнуть лбами. Лично мне приятно почитать умный разговор. Пусть даже новичков, но думающих.
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