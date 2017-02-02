«Бомбардир» запускает таблицу рейтинга пользователей

И хрен с ним, с этим рейтингом. За него ни хлебную карточку, ни лишний билетик на трамвай не получишь. Какой-то дутый ажиотаж, да понты раздувают. Может, пытаются столкнуть лбами. Лично мне приятно почитать умный разговор. Пусть даже новичков, но думающих.
Теперь активность пользователей отмечается в специальном списке. Пока у него две ключевые позиции: количество комментариев и рейтинг. Он формируется на основании всех комментариев, которые получили лайки или минусы. У каждого нового пользователя по умолчанию рейтинг +10. После достижения рейтинга в +30 пользователь получает возможность оценивать комментарии других. Таблица рейтинга показывает, насколько активен пользователь на «Бомбардире».
Впоследствии в таблицу добавятся новые показатели, и мы очень ждем ваших комментариев. Посмотреть таблицу можно здесь.