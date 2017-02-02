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    «Бомбардир» запускает таблицу рейтинга пользователей

    Теперь активность пользователей отмечается в специальном списке. Пока у него две ключевые позиции: количество комментариев и рейтинг. Он формируется на основании всех комментариев, которые получили лайки или минусы. У каждого нового пользователя по умолчанию рейтинг +10. После достижения рейтинга в +30 пользователь получает возможность оценивать комментарии других. Таблица рейтинга показывает, насколько активен пользователь на «Бомбардире».

    Впоследствии в таблицу добавятся новые показатели, и мы очень ждем ваших комментариев. Посмотреть таблицу можно здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2017 10:00
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    Комментарии163
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 7 февраля 2017, 12:06

      И хрен с ним, с этим рейтингом. За него ни хлебную карточку, ни лишний билетик на трамвай не получишь. Какой-то дутый ажиотаж, да понты раздувают. Может, пытаются столкнуть лбами. Лично мне приятно почитать умный разговор. Пусть даже новичков, но думающих.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > ROSTOV SUPER 7 февраля 2017, 15:41

      Потому что ты, как в Одноклассниках, скоро станешь жалостливые картинки ставить и лайки выпрашивать. В твоем коменте есть много всего, но не футбола. Я уже начинаю плохо думать о таких "собирателях".

      -1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 7 февраля 2017, 04:02

      Господа модераторы! Ну почему есть новости чуть ли не о том куда ходит в туалет собака Моуриньо..., а написать хотябы оной строкой куда дельсь очки рейтинга (убрали соккерские очки, считаете с какой-то даты или ещё что...) что ни как...???!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37911

      Abbey Road 6 февраля 2017, 23:43

      ну вот 220 Вольт (то есть комментариев) на данной ветке на данную минуту ))))) испорчу я это напряжение здесь еще одной своей писаниной ))))))))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37911

      Abbey Road 6 февраля 2017, 23:07

      похоже тут все сплотились против пакетных минусоидов ))))

      6
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      ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик > Abbey Road 6 февраля 2017, 23:58

      всех бесят минусеры. а почему не бесит когда плюсы ставят не за твое мнение,а за слово привет удачи за стошечкой и тому подобную пургу

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37911

      Abbey Road > волчарик 7 февраля 2017, 00:01

      лично я всегда пишу развернутые комментарии.... да, "привет-удачи" мне также не нравятся. - но это не запрещено, поэтому просто прохожу мимо

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик > Abbey Road 7 февраля 2017, 00:12

      я не кого то именно имел в виду.люди начинают заражаться плюсоманией,а зашли сюда вроде за футболом

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion > волчарик 7 февраля 2017, 12:09

      Вот, вот именно!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип > Abbey Road 8 февраля 2017, 23:33

      Павел Андреевич, ... вы шпион?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1478

      Урия Гип > sssrspartak 8 февраля 2017, 23:37

      Спаси себя, и спасутся вокруг тебя тысячи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 6 февраля 2017, 22:43

      теперь хоть узнаваемые люди

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6174

      Revolver76 6 февраля 2017, 19:51

      Ну вот Лельку свергли с трона. Какие-то изменения сделали за сегодняшний день в подсчетах, жаль только что молча, без информирования населения

      7
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      ...
      Рейтинг: +1478

      Урия Гип > Revolver76 7 февраля 2017, 01:37

      Лёлька про испанский футбол, такую литературу пишет! Ты так не сможешь.Ей эти очки по барабану. Кстати посмотри таблицу. Нас здесь всего ок. 3 тыс. чел. и процентов 20--25, мёртвые души.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 февраля 2017, 19:04

      За сутки лишь одна оценка моего комментария – один плюс, а рейтинг был накануне +2853, а стал 2401, то есть просто так сняли 453 очка… И кому это нужно? Совершенно непонятно… Да хрен с ним!
      Ну, а если сайт приобрели Слуцкий, Карпин, Аленичев или кто-то ещё из "физруков", то тогда всё правильно! Все вещи всегда называю своими именами. И всегда оказываюсь, почему-то, прав. :-))))

      4
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > cska-62 6 февраля 2017, 19:14

      ага.. я вообще никого не строил..

      140..

      Может великовозрастных гнобят?

      дорогу,молодым,бля..?
      о .пока исправлял ещё два куда -то ушло))
      Цирк из Бомбардира..
      Да похер..

      5
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      ...
      Рейтинг: +37911

      Abbey Road > ROSTOV SUPER 6 февраля 2017, 20:29

      399... ))) я тебе добавил один сейчас )))))))))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37911

      Abbey Road > ROSTOV SUPER 6 февраля 2017, 20:37

      видимо все старые комментарии вычистили с их плюсо-минусами.... отсчет пошел от какой-то определенной даты... обидно только, что сначала делают, а потом оповещают (и то может быть)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > sssrspartak 7 февраля 2017, 14:47

      И меня... Этот же самый... Хронически! :-))) Но это хоть показывается.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1381

      marslond > cska-62 7 февраля 2017, 16:57

      Это у всех сняли, походу что-то новенькое придумали, но ещё не дали новость об этом.

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond > ROSTOV SUPER 7 февраля 2017, 17:00

      Это новая фишка походу, просто новости об этом нету. Возможно, как рейтинг Фифа будут каждый месяц обновлять, чтобы читатели больше комментов оставляли.

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 6 февраля 2017, 18:44

      Объясните смысл этого рейтинга, плиз..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 февраля 2017, 15:19

      а кой это рейтинг в магазин с ним не пойдешь а будет он минусовой или плюсовой мне лично по фигу вот такое мое мнение может кому то не нравится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 6 февраля 2017, 12:24

      Хрень все эти подсчеты. Попробуй сказать что-нибудь нелицеприятное (не говорю плохое, грязное, оскорбительное) в адрес "любимчиков". Своры бомжей, свиней, коней тут же начинают активно минусовать.
      Хамло и откровенных троллей давно следовало бы убрать и без рейтинга.

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      Рейтинг: +5113

      hunta > serppion 6 февраля 2017, 12:54

      Ты сейчас сказал что-то "нелицеприятное", или "плохое, грязное, оскорбительное".., как тебя понимать..?

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion > hunta 6 февраля 2017, 13:09

      Попробуй выразить свое мнение, не совпадающее с фанатским. Заметь, без какого-либо оскорбления, без попыток обливания грязью, просто свое самостоятельное, но идущее вразрез с фанатским, - нарвешься на обструкцию.
      Не думаю, что настоящий болельщик ЦСКА (Спартака, Зенита...) обидится на обращение "конь", а спартаковец пойдет рвать банеры со свиньей.

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > serppion 6 февраля 2017, 15:00

      Именно с фанатским! Не с мнением адекватного болельщика,а фаната!

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