«Бомбардир» запускает таблицу рейтинга пользователей

Теперь активность пользователей отмечается в специальном списке. Пока у него две ключевые позиции: количество комментариев и рейтинг. Он формируется на основании всех комментариев, которые получили лайки или минусы. У каждого нового пользователя по умолчанию рейтинг +10. После достижения рейтинга в +30 пользователь получает возможность оценивать комментарии других. Таблица рейтинга показывает, насколько активен пользователь на «Бомбардире».

Впоследствии в таблицу добавятся новые показатели, и мы очень ждем ваших комментариев. Посмотреть таблицу можно здесь.