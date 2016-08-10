«Бомбардир» вводит рейтинг пользователей

Редакция «Бомбардира» рада сообщить, что на сайте теперь действует рейтинг пользователей.

Он формируется на основании всех комментариев, которые получили лайки или минусы. У каждого нового пользователя по умолчанию рейтинг +10. После достижения рейтинга в +30 пользователь получает возможность оценивать комментарии других.

Теперь не надо срываться на провокации других пользователей, вы можете просто заминусовать его. Отметим, что введение рейтинга было одной из главных просьб, которые поступили в редакцию во время прямой линии.

Данная система будет совершенствоваться в дальнейшем. Это только первый шаг перед введением большой системы оценки поведения читателей на сайте.