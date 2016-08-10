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    «Бомбардир» вводит рейтинг пользователей

    Редакция «Бомбардира» рада сообщить, что на сайте теперь действует рейтинг пользователей.

    Он формируется на основании всех комментариев, которые получили лайки или минусы. У каждого нового пользователя по умолчанию рейтинг +10. После достижения рейтинга в +30 пользователь получает возможность оценивать комментарии других.

    Теперь не надо срываться на провокации других пользователей, вы можете просто заминусовать его. Отметим, что введение рейтинга было одной из главных просьб, которые поступили в редакцию во время прямой линии.

    Данная система будет совершенствоваться в дальнейшем. Это только первый шаг перед введением большой системы оценки поведения читателей на сайте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2016 17:43
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    Комментарии176
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      Рейтинг: +33383

      oyabun 13 апреля 2022, 15:37

      И куда же делся Рейтинг? )

      1
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      Рейтинг: +11

      pvv1956 10 января 2022, 21:41

      Как интересно !!!! Тут топят за рейтинг? А за правду? В минуса? Или в бан?
      А что, если просто интересен контент? Тоже в снос?

      1
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      Рейтинг: +316

      АлексМак 8 июля 2021, 16:35

      Из Российских тренеров, если только Сёмина.

      0
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      Рейтинг: +882

      kliker 8 июля 2021, 01:14

      Исчезла возможность минусовать комменты, но похоже только у меня, потому как плюсы у моих комментов исчезают )).

      1
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      Рейтинг: +393

      jengais 17 марта 2021, 01:11

      ы

      0
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      Рейтинг: -246

      vsespartak01 9 сентября 2020, 14:43

      рейтинг надо ваще закрыть,так как здесь он ваще отвратительный и не выполняются правила его!минусуют пользователей невидимые клоны при рейтинге 0!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 21 августа 2020, 20:52

      Конкурс прогнозов возобновили бы, можно без призов, а не рейтинги, с уважением!!!

      2
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 5 января 2020, 09:19

      Было не плохо если бы рейтинг считался не в абсолютном значении, а в пересчет на количество комментариев автора...
      Скажем у человека +500 рейтинг, но при этом 800 комментариев.. А у кого то всего лишь +25, но зато всего лишь за 3 комментария..
      Таким образом реальный рейтинг первого +500/800=+0.625, а у второго 25/3=8.33...
      Так было бы интересней и итоговый рейтинг был бы обьективнее..

      5
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      Рейтинг: +6021

      rash1959 12 октября 2019, 12:21

      Прошу объяснить мгновенное (в период с утра 12.10.19 до 12-00 12.10.19) и падение рейтинга более чем на 100 голосов. Рейтинги со знаком "+" поменялись на " -". Прошу разобраться со взломом моего профиля.
      Прошу обратить внимание на неоднократные оскорбляющие высказывания пользователя "Порванный хрюкан".

      1
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      Рейтинг: +3534

      aaaaahhhh 21 августа 2019, 10:48

      в "профиле" перестали отображаться оценки за комментарии, хотелось бы знать почему

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