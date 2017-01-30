Венгер: «Мои недоброжелатели хотели бы упечь меня за решетку»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не намерен подавать апелляцию на решение ФА о четырехматчевой дисквалификации по итогам встречи 22-го тура АПЛ с «Бернли» (2:1). Напомним, специалист остался взбешен действиями судьи, назначившим пенальти в ворота «канониров» в самом конце игры, за что получил красную карточку. Покидая поле, француз повздорил с резервным арбитром, толкнув его.

«Для моих недоброжелателей любое мое наказание окажется слишком мягким. Они хотели бы упечь меня за решетку зимой и голого. Но, думаю, что и этого им было бы мало. Я не буду подавать апелляцию на решение о дисквалификации», – сказал Венгер.