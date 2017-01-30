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Бюджет «Анжи» сократят на 40 процентов

30 января 2017, 14:47
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Новый вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов сообщил, что бюджет команды в следующем сезоне будет урезан на 40 процентов. При этом он подчеркнул, что по окончании нынешнего чемпионата бывший владелец дагестанского клуба Сулейман Керимов окажет махачкалинцам спонсорскую помощь.

В конце прошлого года было объявлено, что «Анжи» меняет вектор развития и намерен расстаться с рядом игроков. Позже были проведены переговоры со многими футболистами о понижении зарплаты.

«Известно ли уже насколько сократится бюджет «Анжи»? Эти цифры есть, но пусть о них говорит президент клуба. Тем более в контексте весенней части сезона они пока относительные, поскольку мы еще не до конца понимаем, какой состав будет у «Анжи» на балансе. Все будет зависеть от того, скольких футболистов с высокой зарплатой мы сможем пристроить в другие команды. А на сезон-2017/18, по моим прикидкам, бюджет будет примерно на 40 процентов ниже, чем в 2016 году.

Сулейман Керимов сказал, что по окончании сезона на правах спонсора выделит «Анжи» определенную сумму, но какой она будет, станет ясно не раньше мая. Осман Кадиев также готов привлечь как личные средства, так и деньги ряда инвесторов. Но в любом случае бюджет у нас будет примерно как у «Амкара». Может быть, чуть выше. В этих малобюджетных пределах мы и будем работать», – сказал Джамбулатов.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (1)
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Pro100Kid
1485779075
Все карты в руки им. У Амкара неплохо получается последние годы выращивать перспективную молодежь, продавать ее за хорошие деньги и при этом оставаться крепким середняком.
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