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Моуринью: «Как можно играть через два дня? Это же смешно!»

30 января 2017, 06:24
26

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не скрывает, что не верит в чемпионство своей команды в текущем сезоне.

«Если смотреть на вещи реально, то наше чемпионство в этом сезоне – миссия практически неосуществимая. Но я стараюсь не думать об этом, а концентрироваться только на следующем матче.

В Кубке лиги наши шансы на победу – 50 процентов, в Кубке Англии мы в 1/8 финала, в Лиге Европы – в 1/16, так что впереди у нас много важных матчей. Тому же «Ливерпулю» осталось сыграть 16 матчей в сезоне, для сравнения.

«Саутгемптону» дано 15 дней для подготовки к финалу Кубка лиги, а нам придется дважды сыграть с «Сент-Этьеном» в Лиге Европы и в пятом раунде Кубка Англии. Все это может обернуться для нас неожиданными сюрпризами.

Для примера «Уотфорд» сыграл сегодня, следующий их матч идет во вторник. Это же смешно. Как можно играть через два дня? Зачем было вчера проводить так много матчей?» – сказал Моуринью.

В текущем сезоне «МЮ» после 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Челси» на 14 очков.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (26)
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Garrincha58
1485752597
У него два полноценных состава а этот клоун мля все ноет как будто только что приехал в АПЛ.Вот Конте не ноет да и Клопп перестал а этому все подавай на блюдечке и игроков за 100 млн и календарь раз в неделю и судей хороших и естественно бабла побольше Абрамович уже и так его на всю жизнь обеспечил
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multi1984
1485752660
Нытик.
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АЛЕКС 58
1485752802
Зарплата не смешная,состав серьёзный. А играть смешно? Кого недавно клоуном назвали?
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Dgad
1485755061
Топ клубы должны быть к этому готовы,
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Asbjorn
1485755493
Когда с Челси становился чемпионом ничего не мешало?вечно что то не так у него,и вечно жалобы
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Psih86
1485757370
Мама что мне делать:-(((ноет и ноет,эти португальцы все что-ли гомасеки?...Ты мужик во первых,а во вторых ты в МЮ детка очнись!!!Какое чемпионство ты о чем?Вас и в топ-4 не будет!!!
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Rainbringer
1485763675
У всех клубов АПЛ, которые участвуют в еврокубках регулярно - игроков на 2 полноценных состава. Ни в одной лиге мира не могут похвастаться подобным. Так что нех*й тут ныть. Регламент в Англии не менялся уже много лет, и при этом клубы умудрялись выигрывать и внутренние трофеи и европейские.
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трениришко
1485764262
как можно работать 5 дней подряд?
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headdevil
1485770114
Состав 25 игроков высшего калибра, в чем проблема собственно?
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Nickey76
1485786996
что-то когда "Ливерпуль" играл 31 декабря,а потом 2 января,мало кто и что говорил,а Клоппа кто-то даже назвал нытиком,когда он говорил о неприемлемости такого календаря. Ох уж эти двойные стандарты,господа...
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