Моуринью: «Как можно играть через два дня? Это же смешно!»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не скрывает, что не верит в чемпионство своей команды в текущем сезоне.

«Если смотреть на вещи реально, то наше чемпионство в этом сезоне – миссия практически неосуществимая. Но я стараюсь не думать об этом, а концентрироваться только на следующем матче.

В Кубке лиги наши шансы на победу – 50 процентов, в Кубке Англии мы в 1/8 финала, в Лиге Европы – в 1/16, так что впереди у нас много важных матчей. Тому же «Ливерпулю» осталось сыграть 16 матчей в сезоне, для сравнения.

«Саутгемптону» дано 15 дней для подготовки к финалу Кубка лиги, а нам придется дважды сыграть с «Сент-Этьеном» в Лиге Европы и в пятом раунде Кубка Англии. Все это может обернуться для нас неожиданными сюрпризами.

Для примера «Уотфорд» сыграл сегодня, следующий их матч идет во вторник. Это же смешно. Как можно играть через два дня? Зачем было вчера проводить так много матчей?» – сказал Моуринью.

В текущем сезоне «МЮ» после 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Челси» на 14 очков.