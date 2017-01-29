Голкипер «Фулхэма» Беттинелли отбил два пенальти за минуту

В матче 1/16 финала Кубка Англии между «Фулхэмом» и «Халл Сити» вратарь хозяев Маркус Беттинелли парировал два пенальти в течение минуты.

Нападающий гостей Абель Фернандес не реализовал удар на 87-й минуте встречи, после чего Беттинелли сфолил на испанце при добивании и арбитр Пол Тирни повторно назначил одиннадцатиметровый. Беттинелли снова отбил удар оппонента, выбив мяч за лицевую линию поля.

Матч завершился победой «дачников» со счетом 4:1.

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