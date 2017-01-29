Шишкин: «Краснодар» всегда борется за высокие места и играет в еврокубках. Сомнений в переходе не было»

Защитник Роман Шишкин поделился впечатлениями от своего перехода из «Локомотива» в «Краснодар». Напомним, что 30-летний россиянин будет выступать за «быков» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Были и другие варианты, но более конкретное предложение сделал как раз «Краснодар». Так что сомнений в переходе у меня не было, дело было только в том, чтобы обсудить нюансы.

Я знаю, что это хорошая команда, которая всегда борется за высокие места, играет в еврокубках, отличается своей инфраструктурой. Для меня, естественно, важна и игровая практика, так что для меня «Краснодар» – хороший вариант. Надеюсь, и я для него.

«Краснодар» играет в контроль мяча, больше через середину, действует на контратаках, в целом, разноплановая команда. Соперникам всегда непросто играть против «Краснодара», потому что у команды индивидуально сильные игроки, особенно в атаке, где есть Смолов», – сказал Шишкин.

В нынешнем сезоне чемпионата России Шишкин провел 11 матчей, в которых получил одну желтую карточку.