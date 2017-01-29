Кирьяков заявил, что в ближайшие дни тульский «Арсенал» подпишет еще одного новичка

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился мыслями о трансферной кампании своего клуба. По словам специалиста, в ближайшие дни стоит ждать еще одного новичка в рядах туляков.

«К нам должны приехать два – три футболиста на просмотр. Мы дадим им шанс проявить себя в контрольных матчах, как раз сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. Думаю, что в ближайшие дни мы подпишем ещe одного новичка. Работа в этом направлении ведeтся и не прекращается», – заявил тренер.