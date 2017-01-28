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  • Товарищеский матч. Дебютные голы Самедова и Адриано помогли «Спартаку» разгромить «Жилину»

Товарищеский матч. Дебютные голы Самедова и Адриано помогли «Спартаку» разгромить «Жилину»

28 января 2017, 18:00
20

«Спартак» продолжает подготовку к возобновлению сезона РФПЛ. Сегодня московский клуб на сборе в ОАЭ в первом товарищеском матче в году разгромил словацкую «Жилину» со счетом 5:1.

Отметим, что в составе красно-белых дебютные голы забили Александр Самедов и Луис Адриано, которые пополнили состав «Спартака» этой зимой.

Добавим, что данную игру посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который в течение двух дней следит за тренировками команды.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Жилина (Словакия) – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Попов, 3; 2:0 – Самедов, 32; 3:0 – Попов, 35; 3:1 – Маджстиник, 41; 4:1 – Джано, 88; 5:1 – Адриано, 89.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Жилина Самедов Александр Адриано Луис
Комментарии (20)
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Andrey160268
1485616014
С хорошим почином КБ!
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cпартач 1922
1485616607
очень рад за Самеда и Адриано,но все таки жаль ,что не засчитали 1 гол,а еще минус в том что не показали полностью гол Адриано,вообщем норм для 1 матча,и еще Мельгареху срочно надо продавать ,может в китай его спихуть миллионов так за 10-15?))))
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alll-1
1485616921
Молодцы! Вперед Спартак!!!
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Maxim Nik
1485618615
Новички срабатываются с коллективом - это хорошо.
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Daxa 09
1485618857
У Адриано оказывается скорость то не плохая
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АлёшкА91
1485618995
Молодцы!!!
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mialkov
1485619413
Победа над слабым соперником, конечно, мало о чем говорит, но крупный счет уж точно показывает на желание игроков ИГРАТЬ! Спартачи, с победой!
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ЮНик
1485619828
Самедов с Адриано забили. Селихов не пропустил. Выиграли. Крупно. Молодцы!
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RedWhiteFans2
1485620324
С победой Спартак!!!!! Нужно привыкать побеждать со всеми соперниками -сильными и слабыми.
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doktor 100
1485632414
Новички молодцы.
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