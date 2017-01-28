Товарищеский матч. Дебютные голы Самедова и Адриано помогли «Спартаку» разгромить «Жилину»

«Спартак» продолжает подготовку к возобновлению сезона РФПЛ. Сегодня московский клуб на сборе в ОАЭ в первом товарищеском матче в году разгромил словацкую «Жилину» со счетом 5:1.

Отметим, что в составе красно-белых дебютные голы забили Александр Самедов и Луис Адриано, которые пополнили состав «Спартака» этой зимой.

Добавим, что данную игру посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который в течение двух дней следит за тренировками команды.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Жилина (Словакия) – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Попов, 3; 2:0 – Самедов, 32; 3:0 – Попов, 35; 3:1 – Маджстиник, 41; 4:1 – Джано, 88; 5:1 – Адриано, 89.