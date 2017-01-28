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    Моуринью недоволен игрой Марсьяля, форвард может покинуть «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен игрой нападающего Антони Марсьяля в нынешнем сезоне. Португальский специалист дал понять, что больше не рассчитывает на француза.

    Отмечается, что в летнее трансферное окно манкунианцы намерены усилить атакующую линию команды, что ставит под сомнение будущее 21-летнего игрока в «МЮ».

    Ранее сообщалось, что Марсьяль может перейти на правах аренды в «Севилью».

    В нынешнем сезоне АПЛ форвард забил два гола и сделал три результативные передачи в 13 матчах.

    Источник: Skysports

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    28.01.2017 07:32
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 28 января 2017, 15:11

      слишком рано их большие клубы покупают...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Фесс 28 января 2017, 13:41

      в аренду. если продадут - это диагноз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 28 января 2017, 09:40

      21 год, и уже не "подающий надежды", а реально хорошо играющий! Кто будет следующим "лишним" для Маура? Рэшфорд?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 28 января 2017, 08:57

      Парень борется, ассистирует, агрессивен в отборе, со скоростью порядок...Но у Маура же есть Великий Ибра...зачем ему наследство Ван Гаала?!)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 28 января 2017, 08:23

      "Мы всего лишь за Год Закрываем Открытия. Гарантировано." Ж. Моуринью

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Legenda-17 28 января 2017, 08:11

      да норм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      terek-rizvan 28 января 2017, 07:47

      Вот такие дела!!!

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 28 января 2017, 07:44

      Игрок-то перспективный,найдутся желающие реанимировать его карьеру.

      4
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