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  • Моуринью недоволен игрой Марсьяля, форвард может покинуть «МЮ»

Моуринью недоволен игрой Марсьяля, форвард может покинуть «МЮ»

28 января 2017, 07:32
8

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен игрой нападающего Антони Марсьяля в нынешнем сезоне. Португальский специалист дал понять, что больше не рассчитывает на француза.

Отмечается, что в летнее трансферное окно манкунианцы намерены усилить атакующую линию команды, что ставит под сомнение будущее 21-летнего игрока в «МЮ».

Ранее сообщалось, что Марсьяль может перейти на правах аренды в «Севилью».

В нынешнем сезоне АПЛ форвард забил два гола и сделал три результативные передачи в 13 матчах.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Марсьяль Антони Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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Pro100Kid
1485578674
Игрок-то перспективный,найдутся желающие реанимировать его карьеру.
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terek-rizvan
1485578849
Вот такие дела!!!
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Legenda-17
1485580260
да норм
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SchwarzGelben BVB
1485581001
"Мы всего лишь за Год Закрываем Открытия. Гарантировано." Ж. Моуринью
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ProstoPolzovatel
1485583042
Парень борется, ассистирует, агрессивен в отборе, со скоростью порядок...Но у Маура же есть Великий Ибра...зачем ему наследство Ван Гаала?!)))
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mialkov
1485585643
21 год, и уже не "подающий надежды", а реально хорошо играющий! Кто будет следующим "лишним" для Маура? Рэшфорд?
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Фесс
1485600086
в аренду. если продадут - это диагноз.
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ruverzema29rus
1485605474
слишком рано их большие клубы покупают...
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