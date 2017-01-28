Моуринью недоволен игрой Марсьяля, форвард может покинуть «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен игрой нападающего Антони Марсьяля в нынешнем сезоне. Португальский специалист дал понять, что больше не рассчитывает на француза.

Отмечается, что в летнее трансферное окно манкунианцы намерены усилить атакующую линию команды, что ставит под сомнение будущее 21-летнего игрока в «МЮ».

Ранее сообщалось, что Марсьяль может перейти на правах аренды в «Севилью».

В нынешнем сезоне АПЛ форвард забил два гола и сделал три результативные передачи в 13 матчах.