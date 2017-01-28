Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок Англии. Морган приносит «Лестеру» ничью в поединке с «Дерби Каунти»

    В матче 1/16 финала Кубка Англии «Дерби Каунти» не удержал на своем поле победу над действующим чемпионом Англии «Лестером». Команда Клаудио Раньери сумела спастись лишь на 86-й минуте встречи благодаря точному удару Уэса Моргана.

    Также отметим, что в первом тайме гол в собственные ворота забил Даррен Бент, правда, затем сумел реабилитироваться и восстановить равновесие в счете.

    Напомним, что по регламенту Кубка Англии в случае ничейного исхода командам предстоит встретиться еще раз.

    Кубок Англии. 1/16 финала

    Дерби Каунти – Лестер – 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Бент (в свои ворота),8; 1:1 – Бент, 21; 2:1 – Брайсон, 40; 2:2 – Морган, 86.

    Календарь Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.01.2017 00:55
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 28 января 2017, 07:42

      Дома Лестер дожмет Дерби.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ДАША Д 30 января 2017, 01:00

      нах им кубок,если шип светит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      sport1806 28 января 2017, 06:24

      Прогнозы и ставки на футбол www.infostavka.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 28 января 2017, 05:27

      Лестер сдулся...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      RandyMy 28 января 2017, 02:18

      очередной отскок

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11