Кубок Англии. Морган приносит «Лестеру» ничью в поединке с «Дерби Каунти»

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Дерби Каунти» не удержал на своем поле победу над действующим чемпионом Англии «Лестером». Команда Клаудио Раньери сумела спастись лишь на 86-й минуте встречи благодаря точному удару Уэса Моргана.

Также отметим, что в первом тайме гол в собственные ворота забил Даррен Бент, правда, затем сумел реабилитироваться и восстановить равновесие в счете.

Напомним, что по регламенту Кубка Англии в случае ничейного исхода командам предстоит встретиться еще раз.

Кубок Англии. 1/16 финала

Дерби Каунти – Лестер – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Бент (в свои ворота),8; 1:1 – Бент, 21; 2:1 – Брайсон, 40; 2:2 – Морган, 86.

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