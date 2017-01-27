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    Марку Силва: «Результат первого матча стал проблемой для «Халл Сити»

    Главный тренер «Халл Сити» Марку Силва признался, что даже после победы в ответном полуфинальном матче Кубка лиги против «Манчестер Юнайтед» не может быть удовлетворен этим результатом, так как его команда не смогла выйти в финал турнира по сумме двух встреч.

    «Да, мы победили, но эта победа не вывела команду в финал. Было очень важно победить сегодня, но результат первого матча стал проблемой для нас.

    Я видел хорошее отношение своих футболистов к игре. Мы контролировали ход встречи на протяжении длительного времени. Но, к сожалению, я не могу себя чувствовать счастливо», – приводит слова Силвы ВВС.

    Ответный полуфинальный матч Кубка лиги «Халл Сити» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2017 07:18
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