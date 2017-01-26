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    Прудников находится в составе «Локомотива» на втором сборе команды

    «Локомотив» отправился на второй зимний сбор. Вместе с командой будет тренироваться и форвард Александр Прудников, который текущий сезон начинал в составе «Оренбурга», проведя за клуб четыре матча в чемпионате России.

    Состав «Локомотива» на сборе: вратари Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков, Мирослав Лобанцев; защитники Виталий Денисов, Иван Лапшов, Неманья Пейчинович, Джамшет Рахмонов, Борис Ротенберг, Иннокентий Самохвалов, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев; полузащитники Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Никита Дорофеев, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэль Фернандеш, Амир Натхо; нападающие Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин, Александр Коре.

    «Локомотив» после 17 туров в чемпионате России занимает 10-е место.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    26.01.2017 17:51
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +111

      baddy 27 января 2017, 04:18

      Не болельщик локо, но Прудников на острие хорош, на вроде Дзюпы, только порасторопней и моменты какие создают не транжирит. А в локо они будут создаваться, не то что в Уфе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 26 января 2017, 20:48

      Да уж! Лучше тогда Шкулетича оставить...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 26 января 2017, 20:30

      Локо надо обновлять и усиливать команду кем угодно, ведь Кубок в этом году светит именно им...

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > GoLenaStop 26 января 2017, 20:32

      Рубин поржал

      1
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      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Тraumtanzеr 26 января 2017, 21:32

      Фи, надо же пацанов поддержать! У них рельсы в разные стороны разъехались, а вы ржёте! Рубин и так в ЛЕ попадёт!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 26 января 2017, 20:07

      сомнительные потенциальные усиления

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      88serega88 26 января 2017, 20:06

      Прудников вроде мало забивает, а в Спаме бегал, в Динамо, в Спарте, ща ЛОко, еще Рубин был....странно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 26 января 2017, 19:58

      Если полено одеть форму это ещё не значит что оно будет бегать и голы забивать!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 января 2017, 19:51

      Да пусть хоть Погребняк самое главное чтобы играл и более важное часто забивал !

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 26 января 2017, 19:31

      Прудников?! Господи помоги)))

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > TERIA-76 26 января 2017, 19:47

      Оранул xD

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 26 января 2017, 18:42

      зачем... он не нужен.... ребятаааааа....

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 26 января 2017, 18:25

      Натхо уже на второй сбор едет... значит достаточно высокая вероятность, что окажется у нас, так же как и Коре

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