Прудников находится в составе «Локомотива» на втором сборе команды

«Локомотив» отправился на второй зимний сбор. Вместе с командой будет тренироваться и форвард Александр Прудников, который текущий сезон начинал в составе «Оренбурга», проведя за клуб четыре матча в чемпионате России.

Состав «Локомотива» на сборе: вратари Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков, Мирослав Лобанцев; защитники Виталий Денисов, Иван Лапшов, Неманья Пейчинович, Джамшет Рахмонов, Борис Ротенберг, Иннокентий Самохвалов, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев; полузащитники Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Никита Дорофеев, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэль Фернандеш, Амир Натхо; нападающие Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин, Александр Коре.

«Локомотив» после 17 туров в чемпионате России занимает 10-е место.