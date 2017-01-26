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Прудников находится в составе «Локомотива» на втором сборе команды

26 января 2017, 17:51
15

«Локомотив» отправился на второй зимний сбор. Вместе с командой будет тренироваться и форвард Александр Прудников, который текущий сезон начинал в составе «Оренбурга», проведя за клуб четыре матча в чемпионате России.

Состав «Локомотива» на сборе: вратари Илья Абаев, Маринато Гилерме, Антон Коченков, Мирослав Лобанцев; защитники Виталий Денисов, Иван Лапшов, Неманья Пейчинович, Джамшет Рахмонов, Борис Ротенберг, Иннокентий Самохвалов, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев; полузащитники Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Игорь Денисов, Никита Дорофеев, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэль Фернандеш, Амир Натхо; нападающие Артем Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин, Александр Коре.

«Локомотив» после 17 туров в чемпионате России занимает 10-е место.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Локомотив Оренбург Прудников Александр
Комментарии (15)
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shinnik
1485442773
Господи! Пусть повезёт наконец-то талантливому,упёртому неудачнику! Пусть удача улыбнётся наконец.
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Etiainen
1485445379
зачем... он не нужен.... ребятаааааа....
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TERIA-76
1485448272
Прудников?! Господи помоги)))
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XaXatyn
1485449501
Да пусть хоть Погребняк самое главное чтобы играл и более важное часто забивал !
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bacardi023
1485449920
Если полено одеть форму это ещё не значит что оно будет бегать и голы забивать!
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88serega88
1485450394
Прудников вроде мало забивает, а в Спаме бегал, в Динамо, в Спарте, ща ЛОко, еще Рубин был....странно
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Joko21
1485450433
сомнительные потенциальные усиления
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GoLenaStop
1485451852
Локо надо обновлять и усиливать команду кем угодно, ведь Кубок в этом году светит именно им...
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mdu86
1485452882
Да уж! Лучше тогда Шкулетича оставить...
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baddy
1485479907
Не болельщик локо, но Прудников на острие хорош, на вроде Дзюпы, только порасторопней и моменты какие создают не транжирит. А в локо они будут создаваться, не то что в Уфе.
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