Александр Кержаков объявил о завершении работы над автобиографией

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков на своей странице в Instagram объявил о завершении работы над автобиографией. По словам футболиста, книга поступит в продажу в ближайшее время. Также игрок заявил, что планирует провести встречи с болельщиками, которые состоятся 21 февраля в Санкт-Петербурге и 28 февраля в Москве.

«Почему я решил написать автобиографию? Прежде всего для вас — своих болельщиков, для тех, кто неравнодушен к моей судьбе на поле. Я впервые пишу о том, как все было на самом деле. Как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях.

Но главная идея – рассказ о достижении мечты. Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед. Признаюсь, я с волнением жду ее выхода. Надеюсь, что история моей жизни будет вам интересна. Ведь я рассказал о себе настолько честно, насколько это только было возможно», – сказал Кержаков.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Зенит» в РФПЛ девять матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.