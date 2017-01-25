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  • Александр Кержаков объявил о завершении работы над автобиографией

Александр Кержаков объявил о завершении работы над автобиографией

25 января 2017, 21:13
11

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков на своей странице в Instagram объявил о завершении работы над автобиографией. По словам футболиста, книга поступит в продажу в ближайшее время. Также игрок заявил, что планирует провести встречи с болельщиками, которые состоятся 21 февраля в Санкт-Петербурге и 28 февраля в Москве.

«Почему я решил написать автобиографию? Прежде всего для вас — своих болельщиков, для тех, кто неравнодушен к моей судьбе на поле. Я впервые пишу о том, как все было на самом деле. Как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях.

Но главная идея – рассказ о достижении мечты. Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед. Признаюсь, я с волнением жду ее выхода. Надеюсь, что история моей жизни будет вам интересна. Ведь я рассказал о себе настолько честно, насколько это только было возможно», – сказал Кержаков.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Зенит» в РФПЛ девять матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (11)
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Argon
1485370936
Но главная идея – рассказ о достижении мечты. На Евро-2012 Кержаков установил феноменальный антирекорд – 12 раз ударил по воротам соперника и только один раз попал в створ. to Kerzhakov. :-)
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zico2205
1485375116
Как то не очень скромно....Не Пеле,не Марадона...Или возомнил себя великим??? А чего достиг то???
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polt
1485382407
Достижение!
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арейская
1485388035
А вот мне будет очень интересно, с нетерпением буду ждать выхода книги
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ИванЯ
1485390609
Саша один из лучших Российских игроков, но автобиографию "рассказывать" рановато, неужели на пенсию?
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Zenit-84
1485406332
Даешь книгу в призы на бомбардире?!
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Garrincha58
1485409909
писака, как играл так и написал хрень какую то
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Dimon013
1485411533
Интересно будет почитать)
Ответить
skorikov.sn
1485417793
Событие 2017 года..
Ответить
Каратель помойников
1485419321
бля не врал бы что главная идея-рассказ о достижении мечты,главная идея бабла на продажах побольше накосить,интересно он расскажет как учился по воробьям палить?)
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