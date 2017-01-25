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    Александр Кержаков объявил о завершении работы над автобиографией

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков на своей странице в Instagram объявил о завершении работы над автобиографией. По словам футболиста, книга поступит в продажу в ближайшее время. Также игрок заявил, что планирует провести встречи с болельщиками, которые состоятся 21 февраля в Санкт-Петербурге и 28 февраля в Москве.

    «Почему я решил написать автобиографию? Прежде всего для вас — своих болельщиков, для тех, кто неравнодушен к моей судьбе на поле. Я впервые пишу о том, как все было на самом деле. Как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях.

    Но главная идея – рассказ о достижении мечты. Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед. Признаюсь, я с волнением жду ее выхода. Надеюсь, что история моей жизни будет вам интересна. Ведь я рассказал о себе настолько честно, насколько это только было возможно», – сказал Кержаков.

    В нынешнем сезоне нападающий провел за «Зенит» в РФПЛ девять матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

    Источник: Instagram

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    25.01.2017 21:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5177

      Каратель 26 января 2017, 11:28

      бля не врал бы что главная идея-рассказ о достижении мечты,главная идея бабла на продажах побольше накосить,интересно он расскажет как учился по воробьям палить?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 26 января 2017, 11:03

      Событие 2017 года..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 26 января 2017, 09:18

      Интересно будет почитать)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 января 2017, 08:51

      писака, как играл так и написал хрень какую то

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 26 января 2017, 07:52

      Даешь книгу в призы на бомбардире?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 26 января 2017, 03:30

      Саша один из лучших Российских игроков, но автобиографию "рассказывать" рановато, неужели на пенсию?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 26 января 2017, 02:47

      А вот мне будет очень интересно, с нетерпением буду ждать выхода книги

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 26 января 2017, 01:13

      Достижение!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 января 2017, 23:11

      Как то не очень скромно....Не Пеле,не Марадона...Или возомнил себя великим??? А чего достиг то???

      -1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 25 января 2017, 22:02

      Но главная идея – рассказ о достижении мечты.
      На Евро-2012 Кержаков установил феноменальный антирекорд – 12 раз ударил по воротам соперника и только один раз попал в створ.
      to Kerzhakov. :-)

      2
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Argon 25 января 2017, 22:27

      Книга называется,,3 Б,, и всё мимо!?

      -2
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