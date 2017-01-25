Сарате перешел из «Фиорентины» в «Уотфорд»

Нападающий «Фиорентины» Мауро Сарате стал игроком «Уотфорда». Как сообщает официальный сайт английского клуба, 29-летний аргентинец подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный на 2,5 года. За «шершней» футболист будет выступать под 20-м номером. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 2,7 миллиона евро.

Ранее Сарате уже выступал в Англии, где защищал цвета «Бирмингема» и «Куинз Парк Рейнджерса». В нынешнем сезоне нападающий провел за «Фиорентину» в Серии А семь матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

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