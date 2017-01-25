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    Сарате перешел из «Фиорентины» в «Уотфорд»

    Нападающий «Фиорентины» Мауро Сарате стал игроком «Уотфорда». Как сообщает официальный сайт английского клуба, 29-летний аргентинец подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный на 2,5 года. За «шершней» футболист будет выступать под 20-м номером. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 2,7 миллиона евро.

    Ранее Сарате уже выступал в Англии, где защищал цвета «Бирмингема» и «Куинз Парк Рейнджерса». В нынешнем сезоне нападающий провел за «Фиорентину» в Серии А семь матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

    Таблица зимних трансферов АПЛ

    Источник: ФК «Уотфорд»

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    25.01.2017 19:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 26 января 2017, 05:59

      Мечется из стороны в сторону!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio > ZenitGunner 26 января 2017, 23:19

      Победим "Дженоа"?

      0
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