Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок английской лиги. «Саутгемптон» во второй раз обыграл «Ливерпуль» и пробился в финал

    В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» в гостях потерпел поражение от «Саутгемптона» – 0:1. Судьбу встречи решил единственный гол Шейна Лонга.

    Таким образом, по итогам двух встреч в следующий этап вышли «святые», которые в первой встрече так же одержали минимальную победу.

    Соперник «Саутгемптона» определится завтра в противостоянии «Манчестер Юнайтед» и «Халл Сити». Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2017 00:51
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 января 2017, 07:49

      Сегодня ещё Халл одолеет Манчестер и будет супер финал)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм > Lev Aleks 26 января 2017, 10:39

      не думаю, что они победят 3:0 или крупнее))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks > овертайм 26 января 2017, 12:22

      вот не задача, счёт первого матча я и не знал)))значит 4-0 будет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 26 января 2017, 06:10

      Теперь очередь Халла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 26 января 2017, 05:13

      Теперь бы еще и Халл прошел бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 26 января 2017, 00:59

      Один момент у ливера за весь матч(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 26 января 2017, 00:56

      Жаль... Хотелось финала Юнайтед - Ливерпуль. Моуриньо походу возьмёт кубок без проблем.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11