Кубок английской лиги. «Саутгемптон» во второй раз обыграл «Ливерпуль» и пробился в финал

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» в гостях потерпел поражение от «Саутгемптона» – 0:1. Судьбу встречи решил единственный гол Шейна Лонга.
Таким образом, по итогам двух встреч в следующий этап вышли «святые», которые в первой встрече так же одержали минимальную победу.
Соперник «Саутгемптона» определится завтра в противостоянии «Манчестер Юнайтед» и «Халл Сити». Начало – в 22:45 по московскому времени.
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч
Ливерпуль – Саутгемптон – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Лонг, 90+1.
Первый матч – 0:1
Источник: Бомбардир.ру