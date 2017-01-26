Кубок английской лиги. «Саутгемптон» во второй раз обыграл «Ливерпуль» и пробился в финал

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» в гостях потерпел поражение от «Саутгемптона» – 0:1. Судьбу встречи решил единственный гол Шейна Лонга.

Таким образом, по итогам двух встреч в следующий этап вышли «святые», которые в первой встрече так же одержали минимальную победу.

Соперник «Саутгемптона» определится завтра в противостоянии «Манчестер Юнайтед» и «Халл Сити». Начало – в 22:45 по московскому времени.

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч