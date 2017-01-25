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    Кавани сравнялся с Паулетой по количеству голов за «ПСЖ»

    Оформив дубль в ворота «Бордо» в сегодняшнем полуфинальном матче Кубка французской лиги, нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани сравнялся с известным в прошлом форвардом парижан Педру Паулетой по количеству голов за клуб.

    Португалец провел в составе «ПСЖ» 212 поединков. На счету уругвайца на данный момент 175 игр.

    Кавани перешел в стан красно-синих в июле 2013 года. Его нынешний контракт рассчитан до июня 2018 года.

    В текущем сезоне 29-летний игрок записал на свой счет 26 голов и одну результативную передачу в 26-ти встречах.

    «Раньше я был не на своем месте». Как Кавани становится лучшим форвардом Европы

    Источник: Opta

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    25.01.2017 01:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 25 января 2017, 09:39

      ну до Ибры еще 50 голов

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 25 января 2017, 09:32

      Летом опять начнёётся...Арсенал хочет купить Кавани)))

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 25 января 2017, 06:43

      Ушел Ибр, расцвел.

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