Кавани сравнялся с Паулетой по количеству голов за «ПСЖ»

Оформив дубль в ворота «Бордо» в сегодняшнем полуфинальном матче Кубка французской лиги, нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани сравнялся с известным в прошлом форвардом парижан Педру Паулетой по количеству голов за клуб.

Португалец провел в составе «ПСЖ» 212 поединков. На счету уругвайца на данный момент 175 игр.

Кавани перешел в стан красно-синих в июле 2013 года. Его нынешний контракт рассчитан до июня 2018 года.

В текущем сезоне 29-летний игрок записал на свой счет 26 голов и одну результативную передачу в 26-ти встречах.

«Раньше я был не на своем месте». Как Кавани становится лучшим форвардом Европы