Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вартапетов: «При Каррере больше беговых нагрузок, чем при Карпине и Аленичеве»

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов отметил, что главный тренер команды Массимо Каррера использует в своих тренировках более интенсивные беговые нагрузки для футболистов. По словам врача, этим итальянский специалист отличается от предыдущих наставников красно-белых – Валерия Каприна и Дмитрия Аленичева.

    – Если сравнивать те нагрузки, которые получает команда сейчас, с тем, что были при Аленичеве, при Карпине, можно говорить, что сейчас идет более жесткая работа? Итальянская, скажем так. Потому что итальянцы известны тем, что у них в плане физики все очень напряженно.

    – Знаете, по объему затраченной энергии, по объему сожженных калорий, может быть она и сравнима с предыдущими тренерами. Но она более интенсивна в плане беговой работы. Акцент делается на работе без мяча, как правило, это утренние тренировки. В отличие от тренировок с Дмитрием Анатольевичем Аленичевым, когда все происходило через мяч. Сама специфика требует большего напряжения морально-волевых качеств футболиста.

    – Можно ли говорить о том, что всего лишь четыре контрольных матча за три сбора – это результат этой напряженной беговой работы. Риск травматизма выше, поэтому такое решение принято?

    – Не мне судить, это решение главного тренера. Мы особенно не акцентировали на этом внимания, потому что тренировочный план был уже довольно давно составлен. Он согласовывался, конечно, с тренером по физподготовке. Это исключительно его видение того, как команда должна выходить на товарищеские игры, их количество. Я не думаю, что это напрямую связано с тяжелой физической работой. По объему, по энергозатратам тренируешься ты с мячом или без него, играешь ты через день товарищеский матч или не играешь вообще, можно выйти на одни и те же показатели. Поэтому, наверное, не в этом самое главное.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2017 20:38
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 января 2017, 01:14

      Каррера -велик. Этих игроков только физикой модно иметь. По другому не понимают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 24 января 2017, 22:13

      каждый тренер тренирует по своему

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Ростов за "Спартак" 24 января 2017, 21:56

      Главное чтоб к весне готовы были на все 100%.

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11