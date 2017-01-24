Вартапетов: «При Каррере больше беговых нагрузок, чем при Карпине и Аленичеве»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов отметил, что главный тренер команды Массимо Каррера использует в своих тренировках более интенсивные беговые нагрузки для футболистов. По словам врача, этим итальянский специалист отличается от предыдущих наставников красно-белых – Валерия Каприна и Дмитрия Аленичева.

– Если сравнивать те нагрузки, которые получает команда сейчас, с тем, что были при Аленичеве, при Карпине, можно говорить, что сейчас идет более жесткая работа? Итальянская, скажем так. Потому что итальянцы известны тем, что у них в плане физики все очень напряженно.

– Знаете, по объему затраченной энергии, по объему сожженных калорий, может быть она и сравнима с предыдущими тренерами. Но она более интенсивна в плане беговой работы. Акцент делается на работе без мяча, как правило, это утренние тренировки. В отличие от тренировок с Дмитрием Анатольевичем Аленичевым, когда все происходило через мяч. Сама специфика требует большего напряжения морально-волевых качеств футболиста.

– Можно ли говорить о том, что всего лишь четыре контрольных матча за три сбора – это результат этой напряженной беговой работы. Риск травматизма выше, поэтому такое решение принято?

– Не мне судить, это решение главного тренера. Мы особенно не акцентировали на этом внимания, потому что тренировочный план был уже довольно давно составлен. Он согласовывался, конечно, с тренером по физподготовке. Это исключительно его видение того, как команда должна выходить на товарищеские игры, их количество. Я не думаю, что это напрямую связано с тяжелой физической работой. По объему, по энергозатратам тренируешься ты с мячом или без него, играешь ты через день товарищеский матч или не играешь вообще, можно выйти на одни и те же показатели. Поэтому, наверное, не в этом самое главное.