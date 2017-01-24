Полузащитника «Арсенала» Джаку заподозрили в расизме

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака допрошен правоохранительными органами по подозрению в расистских высказываниях.

По свидетельствам очевидцев, Джака на немецком языке оскорбил одного из сотрудников аэропорта «Хитроу», где провожал своего друга на рейс в Германию. Когда тот опоздал на регистрацию пассажиров, футболист в резкой форме выразил свое недовольство, употребив при этом выражения расистского толка.

Впоследствии сотрудниками аэропорта была вызвана служба безопасности, а игрока доставили в участок.

Джака, в свою очередь, полностью отрицает подозрения в свой адрес.