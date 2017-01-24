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    Полузащитника «Арсенала» Джаку заподозрили в расизме

    Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака допрошен правоохранительными органами по подозрению в расистских высказываниях.

    По свидетельствам очевидцев, Джака на немецком языке оскорбил одного из сотрудников аэропорта «Хитроу», где провожал своего друга на рейс в Германию. Когда тот опоздал на регистрацию пассажиров, футболист в резкой форме выразил свое недовольство, употребив при этом выражения расистского толка.

    Впоследствии сотрудниками аэропорта была вызвана служба безопасности, а игрока доставили в участок.

    Джака, в свою очередь, полностью отрицает подозрения в свой адрес.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    24.01.2017 18:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 24 января 2017, 23:00

      Доставили в участок из-за расистских высказываний??Еще и на немецком??Какой ужас!!Надо пожизненно давать!!Ну а если серьезно,то пускай сначала НАТО выведит свои войска из стран ближнего востока и прекратит геноцит!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +421

      LMI > джон базелон 25 января 2017, 11:29

      Не геноциТ, а геноциД

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > LMI 25 января 2017, 14:44

      Т9)

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > джон базелон 18 февраля 2017, 14:57

      Это не т9. Это отсутствие знания родного языка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 24 января 2017, 18:52

      Больной ублюдок, друг не опоздал, а он...

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