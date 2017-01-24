Дрогба отказался переходить в «Мельбурн Саус»

Ивуарийский нападающий Дидье Дрогба, заработавший себе имя в составе лондонского «Челси», отказался от перехода в австралийский «Мельбурн Саунс».

Отметим, что переговоры уже находились в завершающей стадии, когда игрок взял самоотвод.

Такой поворот вызван прежде всего задержками в решении вопроса об участии «Мельбурна» в элитном дивизионе австралийского футбола. Недавно стало известно, что команда сможет полноправно стать членом А-лиги только через год.

«Сама идея продолжить карьеру в Австралии меня привлекала,но чем я буду заниматься во время этой паузы, пока «Мельбурн Саунс» допустят до участия в сильнейшем дивизионе?» – сказал Дрогба.