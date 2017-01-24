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    Кирьяков: «Когда был игроком, рук не опускал. Как тренер тоже пойду напролом»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков заявил, что у него хватит характера и харизмы, чтобы поднять команду на новый, более качественный уровень.

    «В бытность игроком я никогда не опускал руки, шел напролом. Эти же качества перенес и на тренерскую карьеру. Буду бороться, биться и делать все от меня зависящее, чтобы «Арсенал» сохранил прописку в Премьер-лиге», – заявил Кирьяков.

    Напомним, что на зимний перерыв туляки отправились на предпоследнем месте в турнирной таблице, в трех очках от спасительной 12-й позиции.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    24.01.2017 15:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 января 2017, 20:50

      Пару нападающих забивных возьмет и все будет ок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 января 2017, 15:50

      Три очка не гарантия остаться в Премьер-лиге

      0
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