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  • Кирьяков: «Когда был игроком, рук не опускал. Как тренер тоже пойду напролом»

Кирьяков: «Когда был игроком, рук не опускал. Как тренер тоже пойду напролом»

24 января 2017, 15:33
2

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков заявил, что у него хватит характера и харизмы, чтобы поднять команду на новый, более качественный уровень.

«В бытность игроком я никогда не опускал руки, шел напролом. Эти же качества перенес и на тренерскую карьеру. Буду бороться, биться и делать все от меня зависящее, чтобы «Арсенал» сохранил прописку в Премьер-лиге», – заявил Кирьяков.

Напомним, что на зимний перерыв туляки отправились на предпоследнем месте в турнирной таблице, в трех очках от спасительной 12-й позиции.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Кирьяков Сергей
Комментарии (2)
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vladimir-7
1485262211
Три очка не гарантия остаться в Премьер-лиге
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пряник929
1485280201
Пару нападающих забивных возьмет и все будет ок
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