Кирьяков: «Когда был игроком, рук не опускал. Как тренер тоже пойду напролом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков заявил, что у него хватит характера и харизмы, чтобы поднять команду на новый, более качественный уровень.

«В бытность игроком я никогда не опускал руки, шел напролом. Эти же качества перенес и на тренерскую карьеру. Буду бороться, биться и делать все от меня зависящее, чтобы «Арсенал» сохранил прописку в Премьер-лиге», – заявил Кирьяков.

Напомним, что на зимний перерыв туляки отправились на предпоследнем месте в турнирной таблице, в трех очках от спасительной 12-й позиции.