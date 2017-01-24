Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Спивак: «Золото выиграет «Зенит», а «Спартак» Романцева уже никто не воскресит»

Спивак: «Золото выиграет «Зенит», а «Спартак» Романцева уже никто не воскресит»

24 января 2017, 15:08
63

Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак считает, что золото чемпионата достанется сине-бело-голубым, и в то же время уверен, что болельщики уже никогда не увидят спартаковский футбол времен Олега Романцева.

«Почему ставлю на «Зенит»? Это самая стабильная команда чемпионата, даже «Спартак», идущий сейчас на первом месте, не избежал спадов. А в целом я считаю, что российский футбол прогрессирует, хоть мы и не увидим такой команды, каким был «Спартак» при Олеге Романцеве», – сказал Спивак.

Напомним, что на зимний перерыв красно-белые ушли лидерами чемпионата, опережая идущий следом «Зенит» на пять очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Спивак Александр
Комментарии (63)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dolf666
1485262445
стесняюсь спросить, разве кто-то воскрешает Спартак Романцева? мы наслаждаемся прекрасным Спартаком Каррэры. а товарищ Спивак пусть купит себе анальный огнетушитель
Ответить
ivanthebest
1485266217
Забавно... Стабильность у зеньки в чём? Чемпионами они редко становятся с такими-то тратами, прошлый сезон по сути в топку ушёл, сейчас тоже, если б не судейки кое-где, находились бы ещё ниже конях... В чём стабильность??? Ах да, пожалуй он имел ввиду говно-стройку, которая длится с десяток лет... Если в этом то да, зенька стабилен...
Ответить
Мескини
1485267433
Спивак? Не-не слышал. Кто этот болезный?
Ответить
alp
1485268202
все правильно Саня сказал. Зенит на несколько фронтов играл, и сейчас на 2-м месте. а спам только в ПЛ, и то, с большим скрипом, работой с судьями и огромным везением
Ответить
alll-1
1485269230
Спартак со спадами на первом месте зенька же стабильная отстает на 5 очков что будет если Спартак станет стабильным?
Ответить
порт
1485269394
Золотые слова...
Ответить
subbotaspartak
1485269690
В том году Зенит был сильный и стабильный, А в ЛЧ играет Ростов малосильный.
Ответить
ufos73
1485269745
Собака лает, караван идет. Не первая и не последняя шавка, которую попросили сказать глупость.
Ответить
kykyi
1485273833
Что то я не понимаю, какой то мудак без всяких доводов написал чего то и 60 комментов. Мужики, что здесь обсуждать, или просто так, друг друга обгадить собрались?
Ответить
MaxSpartakM
1485274871
Клоун,проснись) у вас на пятках ЦСКА Краснодар Терек Амкар на 6 месте окажетесь на финише , на недостроенном Крестовском похороните команду)))
Ответить
Главные новости
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
1
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
2
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
3
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
6
Все новости
Все новости
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
2
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
2
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
6
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
6
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+