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    Спивак: «Золото выиграет «Зенит», а «Спартак» Романцева уже никто не воскресит»

    Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак считает, что золото чемпионата достанется сине-бело-голубым, и в то же время уверен, что болельщики уже никогда не увидят спартаковский футбол времен Олега Романцева.

    «Почему ставлю на «Зенит»? Это самая стабильная команда чемпионата, даже «Спартак», идущий сейчас на первом месте, не избежал спадов. А в целом я считаю, что российский футбол прогрессирует, хоть мы и не увидим такой команды, каким был «Спартак» при Олеге Романцеве», – сказал Спивак.

    Напомним, что на зимний перерыв красно-белые ушли лидерами чемпионата, опережая идущий следом «Зенит» на пять очков.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.01.2017 15:08
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +483

      headdevil 24 января 2017, 21:49

      Спартак просрал кучу талантливых ребят, да у нас половина чемпионата воспитанники Спартака. Поэтому и не будет той команды никогда, в которой были все воспитаны системой побеждать и преследовали одну цель с честью, а не деньгами, на первом месте, хотя у Спартака и были ресурсы, недоступные другим командам. А чемпионат прогрессирует исключительно за счет денег Зенита, таланта Бердыева и усердий Галицкого.

      -2
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 24 января 2017, 21:23

      Весеннее первенство покажет,кто сильнее,только непонятно с чего это российский футбол прогрессирует? После 2008 года ни сборная,ни клубы никаких призов не выигрывали!

      1
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      Рейтинг: +889

      Krics 24 января 2017, 20:55

      Я давно писал, что этот сезон куплен бомжами и только Спартак мешает, ведь мудко на енглише Каррере не объяснит, что народные деньги от продажи газа надо использовать по назначению, а то зенит-арену не достроят на соц.пособия.

      0
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      Рейтинг: +2773

      волчарик > Krics 24 января 2017, 21:06

      вот только не москвичам о народных деньгах

      -1
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      Рейтинг: +191

      bafor 24 января 2017, 20:40

      Лишь бы о Спартаке болтать. Как не надоест.

      0
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      Рейтинг: +24

      Ростов за "Спартак" 24 января 2017, 20:11

      Спивак это кто что за клоун.

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 24 января 2017, 19:21

      Спартак был другим не потому что там был Романцев ( при всем моем уважении), а потому что люди, игравшие в нем, воспитывались советской спортивной школой.

      8
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 24 января 2017, 19:21

      Клоун,проснись) у вас на пятках ЦСКА Краснодар Терек Амкар на 6 месте окажетесь на финише , на недостроенном Крестовском похороните команду)))

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 января 2017, 19:03

      Что то я не понимаю, какой то мудак без всяких доводов написал чего то и 60 комментов. Мужики, что здесь обсуждать, или просто так, друг друга обгадить собрались?

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      Рейтинг: +5879

      Павелий > 3a zenit 24 января 2017, 19:48

      Которого выпнули из Зенита в 2007 году.

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      Рейтинг: +2773

      волчарик > kykyi 24 января 2017, 20:14

      а что тут понимать. если в одной новости упоминается и зенит и спартак, то на сайте срач без разумных доводов

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > волчарик 24 января 2017, 20:17

      А зачем? Зайти на сайт, что бы кого то обгадить и от этого получить кайф, не понимаю.

      2
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      Рейтинг: +2773

      волчарик > kykyi 24 января 2017, 20:23

      а я что сделаю,если таких хватает с обеих сторон. наверное древняя неприязнь сидит в крови.но при этом согласен с тобой-не зачем оскорблять друг друга

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > VVM1964 24 января 2017, 21:39

      Тем более через инет, безопасно.

      1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 24 января 2017, 18:47

      шансы 50 на 50

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 24 января 2017, 18:45

      Чёт я хз, где логика в его словах. Если смотреть на таблицу - самый стабильный это Спартак)) Ну слили разок Крыльям, с кем не бывает. Зеня в таком же стиле отхватил от Терека и Анжи.
      Вообще когда Спивак предрекает чемпионство Зениту, потом случается фейл.

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