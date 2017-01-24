Спивак: «Золото выиграет «Зенит», а «Спартак» Романцева уже никто не воскресит»

Бывший игрок «Зенита» Александр Спивак считает, что золото чемпионата достанется сине-бело-голубым, и в то же время уверен, что болельщики уже никогда не увидят спартаковский футбол времен Олега Романцева.

«Почему ставлю на «Зенит»? Это самая стабильная команда чемпионата, даже «Спартак», идущий сейчас на первом месте, не избежал спадов. А в целом я считаю, что российский футбол прогрессирует, хоть мы и не увидим такой команды, каким был «Спартак» при Олеге Романцеве», – сказал Спивак.

Напомним, что на зимний перерыв красно-белые ушли лидерами чемпионата, опережая идущий следом «Зенит» на пять очков.