ФА выдвинула обвинения Венгеру

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру, нарушившему дисциплину во встрече 22-го тура АПЛ с «Бернли» (2:1).

Уже в компенсированное время специалист был удален со скамейки запасных по причине слишком эмоциональной реакции на назначенный в ворота «канониров» пенальти. По пути в подтрибунное помещение француз нарочно задел резервного судью Энтони Тейлора. Перед этим между ними произошел короткий диалог. По завершении поединка Венгер принес извинения за свои действия.

Наставник «Арсенала» обязан ответить на обвинения до вечера четверга, 26 января.