ФА выдвинула обвинения Венгеру

судей своих пусть дисквалифицируют тупорылых. Не назначить пеналь на мустафи, дать спорную прямую красную, а потом в ситуации, в которой не дал пеналь на мустафи, точно в такой же ситуации дает пеналь на последней минуте в ворота арсенала, и что они ожидают, похвалы? дауны блядь. В матче МС и шпор, вместо того, чтобы дать пеналь в ворота Тоттенхэма и прасную защитнику, ничего не делает, и в ответной атаке МС получает гол в свои ворота. Грубейшая ошибка судьи, смело можно сказать, что забрал победу у МС, и ниче, никого что-то не дисквалифицируют. Говнюшник сплошной, а не ФА
Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру, нарушившему дисциплину во встрече 22-го тура АПЛ с «Бернли» (2:1).
Уже в компенсированное время специалист был удален со скамейки запасных по причине слишком эмоциональной реакции на назначенный в ворота «канониров» пенальти. По пути в подтрибунное помещение француз нарочно задел резервного судью Энтони Тейлора. Перед этим между ними произошел короткий диалог. По завершении поединка Венгер принес извинения за свои действия.
Наставник «Арсенала» обязан ответить на обвинения до вечера четверга, 26 января.