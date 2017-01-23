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ФА выдвинула обвинения Венгеру

23 января 2017, 19:57
11

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру, нарушившему дисциплину во встрече 22-го тура АПЛ с «Бернли» (2:1).

Уже в компенсированное время специалист был удален со скамейки запасных по причине слишком эмоциональной реакции на назначенный в ворота «канониров» пенальти. По пути в подтрибунное помещение француз нарочно задел резервного судью Энтони Тейлора. Перед этим между ними произошел короткий диалог. По завершении поединка Венгер принес извинения за свои действия.

Наставник «Арсенала» обязан ответить на обвинения до вечера четверга, 26 января.

Источник: The FA
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (11)
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ivanthebest
1485198472
Впаять дисквал матчей на 6... Правила для всех одни.
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ЮЗИК
1485199350
Арсен лучший.ему можно
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alex kidn
1485201973
Ничего не будет
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bafor
1485205246
Выкрутится.
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TY13R
1485205361
довели старика))
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RedWhiteFans2
1485205674
Доигрался
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VikNMar
1485205700
Посылай подальше эту FA и кати в Китай ........
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tilvan
1485212149
И в чем суть этих обвинений? Чего ему грозит?
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Superviser77
1485221124
Вывели Арсена из себя сволочи....
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JI e x a
1485260691
судей своих пусть дисквалифицируют тупорылых. Не назначить пеналь на мустафи, дать спорную прямую красную, а потом в ситуации, в которой не дал пеналь на мустафи, точно в такой же ситуации дает пеналь на последней минуте в ворота арсенала, и что они ожидают, похвалы? дауны блядь. В матче МС и шпор, вместо того, чтобы дать пеналь в ворота Тоттенхэма и прасную защитнику, ничего не делает, и в ответной атаке МС получает гол в свои ворота. Грубейшая ошибка судьи, смело можно сказать, что забрал победу у МС, и ниче, никого что-то не дисквалифицируют. Говнюшник сплошной, а не ФА
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