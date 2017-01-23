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    ФА выдвинула обвинения Венгеру

    Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру, нарушившему дисциплину во встрече 22-го тура АПЛ с «Бернли» (2:1).

    Уже в компенсированное время специалист был удален со скамейки запасных по причине слишком эмоциональной реакции на назначенный в ворота «канониров» пенальти. По пути в подтрибунное помещение француз нарочно задел резервного судью Энтони Тейлора. Перед этим между ними произошел короткий диалог. По завершении поединка Венгер принес извинения за свои действия.

    Наставник «Арсенала» обязан ответить на обвинения до вечера четверга, 26 января.

    Источник: The FA

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    23.01.2017 19:57
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 24 января 2017, 15:24

      судей своих пусть дисквалифицируют тупорылых. Не назначить пеналь на мустафи, дать спорную прямую красную, а потом в ситуации, в которой не дал пеналь на мустафи, точно в такой же ситуации дает пеналь на последней минуте в ворота арсенала, и что они ожидают, похвалы? дауны блядь. В матче МС и шпор, вместо того, чтобы дать пеналь в ворота Тоттенхэма и прасную защитнику, ничего не делает, и в ответной атаке МС получает гол в свои ворота. Грубейшая ошибка судьи, смело можно сказать, что забрал победу у МС, и ниче, никого что-то не дисквалифицируют. Говнюшник сплошной, а не ФА

      2
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > JI e x a 24 января 2017, 15:51

      Согласен, смотрел Челси - Халл, пенальти в ворота Челси и удаление у Халла не заметил судья.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 января 2017, 04:25

      Вывели Арсена из себя сволочи....

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 24 января 2017, 01:55

      И в чем суть этих обвинений? Чего ему грозит?

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 24 января 2017, 00:08

      Посылай подальше эту FA и кати в Китай ........

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 января 2017, 00:07

      Доигрался

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 24 января 2017, 00:02

      довели старика))

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 24 января 2017, 00:00

      Выкрутится.

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 23 января 2017, 23:06

      Ничего не будет

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 23 января 2017, 22:22

      Арсен лучший.ему можно

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 января 2017, 22:07

      Впаять дисквал матчей на 6... Правила для всех одни.

      -1
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