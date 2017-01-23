Джака пропустит четыре ближайших матчах «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака не сможет помочь лондонской команде в ближайших четырех матчах из-за красной карточки, которую он получил в игре 22-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (2:1).

Для швейцарского хавбека это удаление стало уже вторым в нынешнем сезоне. После первой красной карточки футболист был условно дисквалифицирован на три встречи. После сегодняшнего удаления условная дисквалификация автоматически вошла в силу.

Таким образом, Джака пропустит матч Кубка Англии против «Саутгемптона», а также игры АПЛ с «Уотфордом», «Челси» и «Халл Сити».