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    Джака пропустит четыре ближайших матчах «Арсенала»

    Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака не сможет помочь лондонской команде в ближайших четырех матчах из-за красной карточки, которую он получил в игре 22-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (2:1).

    Для швейцарского хавбека это удаление стало уже вторым в нынешнем сезоне. После первой красной карточки футболист был условно дисквалифицирован на три встречи. После сегодняшнего удаления условная дисквалификация автоматически вошла в силу.

    Таким образом, Джака пропустит матч Кубка Англии против «Саутгемптона», а также игры АПЛ с «Уотфордом», «Челси» и «Халл Сити».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2017 01:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 23 января 2017, 13:48

      Будем надеяться, что в следующий раз будет думать, прежде чем в ноги кидаться

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