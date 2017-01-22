АПЛ. «Арсенал» вдесятером на последних минутах вырвал победу над «Бернли»

В матче 22-го тура АПЛ «Арсенал» в родных стенах одержал победу над «Бернли», забив решающий гол на последних минутах игры – 2:1. Три очка лондонскому клубу принес Алексис Санчес, реализовавший пенальти в компенсированное время. Добавим, что «канониры» заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Гранита Джаки.

Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 47 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. «Бернли», имея в активе 26 баллов, расположился на 13-й позиции.

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Арсенал – Бернли – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мустафи, 59; 1:1 – Грей, 90+3 (с пенальти); 2:1 – Санчес, 90+7 (с пенальти).

Удаление: Джака, 65 – нет.

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