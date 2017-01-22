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    АПЛ. «Арсенал» вдесятером на последних минутах вырвал победу над «Бернли»

    В матче 22-го тура АПЛ «Арсенал» в родных стенах одержал победу над «Бернли», забив решающий гол на последних минутах игры – 2:1. Три очка лондонскому клубу принес Алексис Санчес, реализовавший пенальти в компенсированное время. Добавим, что «канониры» заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Гранита Джаки.

    Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 47 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. «Бернли», имея в активе 26 баллов, расположился на 13-й позиции.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Арсенал – Бернли – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мустафи, 59; 1:1 – Грей, 90+3 (с пенальти); 2:1 – Санчес, 90+7 (с пенальти).

    Удаление: Джака, 65 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2017 19:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18

      Перекладина 23 января 2017, 01:07

      Опять повезло

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 января 2017, 22:42

      Судья решил стать главным героем матча похоже

      0
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 22 января 2017, 22:20

      АРСЕНАЛ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ЛИДЕРУ!!!ТЕПЕРЬ ОСТАЛОСЬ МАЛОЕ УДЕРЖАТЬСЯ!!!УЖ СЛИШКОМ МНОГО ЖЕЛАЮЩИХ ПОПАСТЬ В ТРОЙКУ!!!!

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 января 2017, 21:34

      Скоро добавленного по +15 мин в норме посчитают!)

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 22 января 2017, 21:32

      Бывает

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      Рейтинг: +265

      Himik007 22 января 2017, 20:18

      Я уже думал что потеря очков, а тут на тебе!)
      Всех Канониров с ПОБЕДОЙ!!!!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 января 2017, 19:22

      Судья клоун конченный. Больше я думаю судить он не будет. Я со времён Барселона - Челси такого обрыгана не видел.

      1
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > Тraumtanzеr 22 января 2017, 20:58

      Полностью согласен. Все впечатление об игре испортил

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