Луис Энрике: «В мире нет такого фуболиста, как Иньеста»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высоко оценил роль в команде Андреса Иньесты. По мнению специалиста, в мировом футболе нет игрока с такими же навыками.

«Никто в нашей команде или в мировом футболе не похож на Иньесту, и это проблема. У меня есть много хороших игроков на этой позиции, но я не видел никого в мире, как Андрес», – заявил главный тренер каталонцев.

В текущем сезоне Иньеста провел в чемпионате Испании девять матчей, в которых отметился тремя регулятивными действиями.