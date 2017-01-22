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    Луис Энрике: «В мире нет такого фуболиста, как Иньеста»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высоко оценил роль в команде Андреса Иньесты. По мнению специалиста, в мировом футболе нет игрока с такими же навыками.

    «Никто в нашей команде или в мировом футболе не похож на Иньесту, и это проблема. У меня есть много хороших игроков на этой позиции, но я не видел никого в мире, как Андрес», – заявил главный тренер каталонцев.

    В текущем сезоне Иньеста провел в чемпионате Испании девять матчей, в которых отметился тремя регулятивными действиями.

    Источник: Tribalfootball

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    22.01.2017 08:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +345

      Наварх 22 января 2017, 17:19

      Каждый человек индивидуален - это знают все. Почему это для Вас, Энрике, новость загадка. Навыки, черты характера и тому подобное, всё в одном "экземпляре". Надо искать не схожесть, а варианты и "лепить" новых игроков под свою игру.

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 22 января 2017, 09:50

      Маестро он такой один! Но тренера как ты много ))

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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 22 января 2017, 09:19

      Ну естественно ! Такого тренера как ты тоже нет

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