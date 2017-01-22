Луис Энрике: «В мире нет такого фуболиста, как Иньеста»

Каждый человек индивидуален - это знают все. Почему это для Вас, Энрике, новость загадка. Навыки, черты характера и тому подобное, всё в одном "экземпляре". Надо искать не схожесть, а варианты и "лепить" новых игроков под свою игру.
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высоко оценил роль в команде Андреса Иньесты. По мнению специалиста, в мировом футболе нет игрока с такими же навыками.
«Никто в нашей команде или в мировом футболе не похож на Иньесту, и это проблема. У меня есть много хороших игроков на этой позиции, но я не видел никого в мире, как Андрес», – заявил главный тренер каталонцев.
В текущем сезоне Иньеста провел в чемпионате Испании девять матчей, в которых отметился тремя регулятивными действиями.