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    Кокорин: «До сих пор мучаюсь с мозолями. Пришлось у Молло забрать бутсы – у него нога большая, спасает меня»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своих взаимоотношениях с партнером по команде Артемом Дзюбой. Напомним, ранее Дзюба назвал Кокорина «мозолью» в связи с большим количеством деформаций кожи на ногах.

    – Как поживают ваши пальцы, о которых недавно всем рассказал Артем Дзюба и даже назвал вас «мозолью»?

    – До сих пор мучаюсь. У Молло вот даже пришлось бутсы забрать (смеется). Хорошо, что у него размер ноги большой. Спасает меня.

    – Выходит, Дзюба на ваш счет не шутил?

    – Ну как не шутил: у меня мозоли две-три, а Артем, по-моему, что-то о десяти пальцах говорил.

    – Вы и на тренировках друг другу в плане шуток спуску не даете. И при этом еще делите один номер. Там обмен колкостями тоже продолжается?

    – Нас действительно поселили на этом сборе вместе. Хочешь не хочешь – узнаем друг о друге все больше нового, поэтому и поводов для шуток стало больше (смеется).

    Напомним, на данный момент «Зенит» проводит командный сбор в Дубае.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2017 01:50
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 января 2017, 13:17

      А, что денег нет купить себе бутсы по размеру?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 21 января 2017, 09:14

      Да фиг с ними к футболцу статья отношения не имеет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 января 2017, 09:09

      Им весело, а Молло играть босяком напрягаться,
      А у Бздюбы мозоль в голове. Не рассосаться

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 21 января 2017, 07:58

      На твои кривые ноги, что не одень, все равно играть лучше не будешь!

      1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 21 января 2017, 07:17

      Ну хоть климат в команде хороший) а по сути- Кокорин первый раз так интенсивно тренируется?

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 21 января 2017, 07:09

      Дед Кокорин отжимает у духа Молло бутсы... а говорят дедовщины нет в России

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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 21 января 2017, 02:33

      Мозоли точно на пальцах? И точно на ногах? Ребята, вы с большими размерами не шутите!.. (Готова вылететь на сборы в Дубай для профилактики хронических). Хи.

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      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > GoLenaStop 21 января 2017, 09:58

      Вылетай! Не одним Кокориным жив Зенит.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > GoLenaStop 21 января 2017, 13:12

      В России у ребят мозоль между большими пальцами левой ноги и правой,
      проведи профилактику им, и тебе не надо вылетать в Дубай.

      1
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      Рейтинг: +112

      vovchegg 21 января 2017, 02:25

      Бедный

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