Кокорин: «До сих пор мучаюсь с мозолями. Пришлось у Молло забрать бутсы – у него нога большая, спасает меня»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своих взаимоотношениях с партнером по команде Артемом Дзюбой. Напомним, ранее Дзюба назвал Кокорина «мозолью» в связи с большим количеством деформаций кожи на ногах.

– Как поживают ваши пальцы, о которых недавно всем рассказал Артем Дзюба и даже назвал вас «мозолью»?

– До сих пор мучаюсь. У Молло вот даже пришлось бутсы забрать (смеется). Хорошо, что у него размер ноги большой. Спасает меня.

– Выходит, Дзюба на ваш счет не шутил?

– Ну как не шутил: у меня мозоли две-три, а Артем, по-моему, что-то о десяти пальцах говорил.

– Вы и на тренировках друг другу в плане шуток спуску не даете. И при этом еще делите один номер. Там обмен колкостями тоже продолжается?

– Нас действительно поселили на этом сборе вместе. Хочешь не хочешь – узнаем друг о друге все больше нового, поэтому и поводов для шуток стало больше (смеется).

Напомним, на данный момент «Зенит» проводит командный сбор в Дубае.