Иньеста может пропустить матч с «Эйбаром»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рискует пропустить очередной матч своей команды, в котором каталонцы в 19 туре Примеры встретятся с «Эйбаром», сообщает Mundo Deportivo. Он вынужден был покинуть поле после первого тайма во встрече четвертьфинала Кубка Испании с «Реал Сосьедад» (1:0) из-за проблем с икрой левой ноги. В пятницу он должен пройти дополнительное медицинское обследование для выявления серьезности травмы.

Матч «Эйбар» – «Барселона» пройдет в воскресенье, 22 января, в 22:45 по московскому времени.