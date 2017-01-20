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    Иньеста может пропустить матч с «Эйбаром»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рискует пропустить очередной матч своей команды, в котором каталонцы в 19 туре Примеры встретятся с «Эйбаром», сообщает Mundo Deportivo. Он вынужден был покинуть поле после первого тайма во встрече четвертьфинала Кубка Испании с «Реал Сосьедад» (1:0) из-за проблем с икрой левой ноги. В пятницу он должен пройти дополнительное медицинское обследование для выявления серьезности травмы.

    Матч «Эйбар» – «Барселона» пройдет в воскресенье, 22 января, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2017 07:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 20 января 2017, 17:33

      без него вполне можем справится с Эмбаром, пусть выздоравливает

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