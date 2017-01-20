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    Трабукки: «Плохая форма Адриано? Это все наши походы по московским ресторанам»

    Известный футбольный агент Марко Трабукки, напрямую поспособствовавший переходу бразильского нападающего Луиса Адриано в «Спартак», уверен, что игрок в самые кратчайшие сроки приведет в порядок свои физические кондиции.

    «Адриано в плохой форме? Это моя вина. Он, будучи культурным человеком, не отказывал мне в совместных походах в рестораны и перешел на мой режим питания. Но уверяю вас, что не пройдет и недели, как он будет в отличной готовности», – заверил Трабукки.

    Напомним, что в настоящее время красно-белые находятся на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.01.2017 00:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 12:04

      Теперь вся ответственность за его форму на тебе.

      -1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 января 2017, 09:11

      Лишь-бы и дальше его похождения не продолжились, а то так форму и не сможет набрать!

      0
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      Рейтинг: +752

      alex1004 20 января 2017, 08:43

      "Он, будучи культурным человеком, не отказывал мне в совместных походах в рестораны и перешел на мой режим питания."

      Эх, лучше бы он был профессиональным спортсменом, для которого форма привыше всего...

      0
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      Рейтинг: +175

      Freux 20 января 2017, 05:47

      Фернандо тоже "прикатился" колобком,но форму хорошую все равно набрал))

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