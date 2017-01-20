Трабукки: «Плохая форма Адриано? Это все наши походы по московским ресторанам»

Известный футбольный агент Марко Трабукки, напрямую поспособствовавший переходу бразильского нападающего Луиса Адриано в «Спартак», уверен, что игрок в самые кратчайшие сроки приведет в порядок свои физические кондиции.

«Адриано в плохой форме? Это моя вина. Он, будучи культурным человеком, не отказывал мне в совместных походах в рестораны и перешел на мой режим питания. Но уверяю вас, что не пройдет и недели, как он будет в отличной готовности», – заверил Трабукки.

Напомним, что в настоящее время красно-белые находятся на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ.