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    Семак ввел в «Уфе» штрафы за мат

    Новый главный тренер «Уфы» Сергей Семак намерен повысить дисциплину в клубе. Российский специалист ввел штрафы в уфимской команде за использование нецензурной лексики.

    «Вот, например, Засеев только что выругался. Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит – будет штраф», – заявил пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный.

    «Буду набивать шишки сам». Почему назначение Семака в «Уфу» – топовое событие сезона

    Источник: «Комсомольская правда»

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    18.01.2017 14:05
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 18 января 2017, 18:48

      Играть будут молча, если маты пропустить...А дисциплина это конечно хорошо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      зуб даю 18 января 2017, 17:46

      когда придет время получать зарплату, некоторые еще должны останутся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 18 января 2017, 17:28

      "У нас в офисе штраф 50 рублей за мат. В понедельник пришёл зам. директора, положил в коробку для штрафов 5000 и рассказал как провёл выходные с тёщей. Ну а потом мы скинулись по 500 рублей на комментарии."

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 января 2017, 16:52

      Мат - это эмоции. Какой футбол без эмоций-то?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 18 января 2017, 16:21

      Хитрый ход !Теперь соперники ничего понять не смогут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 18 января 2017, 16:09

      Странный ход.........а когда его напы будут не забывать в пустые ворота ( Например ) он сам будет кричать, о , Боже, как же не попал?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 14:59

      АЛЕКС 58 -застенчивая баба
      новости не читает ,а только минусы ставит

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 14:38

      размер штрафа какой?

      им скорее всего по фигу на этот штраф
      а Семак пиарится

      -3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 января 2017, 14:37

      Скоро вслед за тренером начнут 2 раза в день ходить в церковь и резать баранов. Так всех победят!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6306

      порт 18 января 2017, 14:34

      И будет игра проходить тогда при полной тишине.

      0
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