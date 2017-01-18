Семак ввел в «Уфе» штрафы за мат

Новый главный тренер «Уфы» Сергей Семак намерен повысить дисциплину в клубе. Российский специалист ввел штрафы в уфимской команде за использование нецензурной лексики.

«Вот, например, Засеев только что выругался. Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит – будет штраф», – заявил пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный.

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