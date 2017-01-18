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Семак ввел в «Уфе» штрафы за мат

18 января 2017, 14:05
16

Новый главный тренер «Уфы» Сергей Семак намерен повысить дисциплину в клубе. Российский специалист ввел штрафы в уфимской команде за использование нецензурной лексики.

«Вот, например, Засеев только что выругался. Я думаю, теперь ему штрафа не избежать. На первом же собрании Сергей Богданович заявил, что наша команда матом не ругается. И если он матерное слово услышит – будет штраф», – заявил пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный.

«Буду набивать шишки сам». Почему назначение Семака в «Уфу» – топовое событие сезона

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Уфа Семак Сергей
Комментарии (16)
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pegas1276
1484737711
мда, ну как без мата и еще на тренировках ...
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zatonn
1484737944
Мне прям-таки фрагмент из "Джентльменов удачи" вспоминается: А теперь, Федя, скажи то, что сказал Васе на гражданском языке! - Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности! ))))
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turist82
1484738641
Грацио блять! ))
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kykyi
1484739424
Скоро вслед за тренером начнут 2 раза в день ходить в церковь и резать баранов. Так всех победят!
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alll-1
1484739520
размер штрафа какой? им скорее всего по фигу на этот штраф а Семак пиарится
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alll-1
1484740766
АЛЕКС 58 -застенчивая баба новости не читает ,а только минусы ставит
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Cant Stop
1484744944
Странный ход.........а когда его напы будут не забывать в пустые ворота ( Например ) он сам будет кричать, о , Боже, как же не попал?
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bset
1484747521
Мат - это эмоции. Какой футбол без эмоций-то?
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Добрый Бобер
1484749739
"У нас в офисе штраф 50 рублей за мат. В понедельник пришёл зам. директора, положил в коробку для штрафов 5000 и рассказал как провёл выходные с тёщей. Ну а потом мы скинулись по 500 рублей на комментарии."
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зуб даю
1484750807
когда придет время получать зарплату, некоторые еще должны останутся
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