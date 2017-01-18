Осужденные во Франции российские болельщики: «В тюрьме наработали репутацию»

Российские болельщики, отбывшие наказание во Франции за беспорядки на Евро-2016, дали первое интервью после возвращения в Россию.

Сегодня в Москву вернулись Сергей Горбачев и Алексей Ерунов.

— Теперь не скоро сможете поехать во Францию?

Сергей: Только через два года. Мы туда обязательно вернёмся, у нас куча недоделанной работы.

— Как вам удалось освободиться раньше положенного срока?

Алексей: Благодаря консульству и нашим адвокатам.

— Тяжело в тюрьме во Франции?

С.: Отлично, как и в любой другой стране. Важно не где сидишь, а с кем.

— Кто сидел с вами?

С.: Мы русские, поэтому сидели с русскими. Между собой у нас отношения были хорошие. А отношения с остальными заключенными – это уже их проблема, не хочется об этом говорить. Нас было трое в камере, а вокруг только французы арабского происхождения.

— Как они к вам относились?

С.: Поначалу как и везде – прощупывали, узнавали и гавкали. Но российское терпение и стремление к спорту и победам наработали нам репутацию. В конце эта репутация уже работала на нас. К нам стали подходить арабы и спрашивать, как правильно заниматься, как делать то или иное упражнение. Мы оказались в чужой стране и чужом обществе, но не потеряли марку. Граждане Российской Федерации – это сильные и независимые люди.

Напомним, что российские болельщики устроили массовые беспорядки во время европейского первенства во Франции.