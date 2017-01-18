Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Осужденные во Франции российские болельщики: «В тюрьме наработали репутацию»

Осужденные во Франции российские болельщики: «В тюрьме наработали репутацию»

18 января 2017, 12:47
30

Российские болельщики, отбывшие наказание во Франции за беспорядки на Евро-2016, дали первое интервью после возвращения в Россию.

Сегодня в Москву вернулись Сергей Горбачев и Алексей Ерунов.

— Теперь не скоро сможете поехать во Францию?

Сергей: Только через два года. Мы туда обязательно вернёмся, у нас куча недоделанной работы.

— Как вам удалось освободиться раньше положенного срока?

Алексей: Благодаря консульству и нашим адвокатам.

— Тяжело в тюрьме во Франции?

С.: Отлично, как и в любой другой стране. Важно не где сидишь, а с кем.

— Кто сидел с вами?

С.: Мы русские, поэтому сидели с русскими. Между собой у нас отношения были хорошие. А отношения с остальными заключенными – это уже их проблема, не хочется об этом говорить. Нас было трое в камере, а вокруг только французы арабского происхождения.

— Как они к вам относились?

С.: Поначалу как и везде – прощупывали, узнавали и гавкали. Но российское терпение и стремление к спорту и победам наработали нам репутацию. В конце эта репутация уже работала на нас. К нам стали подходить арабы и спрашивать, как правильно заниматься, как делать то или иное упражнение. Мы оказались в чужой стране и чужом обществе, но не потеряли марку. Граждане Российской Федерации – это сильные и независимые люди.

Напомним, что российские болельщики устроили массовые беспорядки во время европейского первенства во Франции.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Barsuk52
1484733343
красавы
Ответить
LOKOfanatik19
1484734060
Прям как будто не в первой были за решеткой :-)
Ответить
la verdad
1484734738
Учили арабов как правильно мыло поднимать и под нарами сидеть :)))
Ответить
vgarakh
1484734995
Герои России
Ответить
zatonn
1484735674
Лучше бы вы постыдились своего поведения, так они ещё и гордятся. Нет ребята, боюсь, что в ЕС вас уже никогда не впустят. Просто так, без объяснения причин! И правильно!
Ответить
Pourport
1484739645
Когда летние каникулы,малость затянулись!)
Ответить
FanatSerj
1484740820
Посадили потому что были организованней других и "культурно" наваливали англичанам, а не как те жирабосной массой разносили кафешки и рестораны Франции.
Ответить
EVGEN13RUS
1484744093
)))
Ответить
эксперт аналитик
1484744280
Обидно за страну
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1484756744
Во долбоящеры, как будто гордятся тем, что в чужой стране не смогли законы соблюдать и оказались за решеткой. Да это позор наоборот, что не хватает мозгов в рамках закона находится ! Тем более в гостях.
Ответить
Главные новости
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
1
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
4
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+