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    Осужденные во Франции российские болельщики: «В тюрьме наработали репутацию»

    Российские болельщики, отбывшие наказание во Франции за беспорядки на Евро-2016, дали первое интервью после возвращения в Россию.

    Сегодня в Москву вернулись Сергей Горбачев и Алексей Ерунов.

    — Теперь не скоро сможете поехать во Францию?

    Сергей: Только через два года. Мы туда обязательно вернёмся, у нас куча недоделанной работы.

    — Как вам удалось освободиться раньше положенного срока?

    Алексей: Благодаря консульству и нашим адвокатам.

    — Тяжело в тюрьме во Франции?

    С.: Отлично, как и в любой другой стране. Важно не где сидишь, а с кем.

    — Кто сидел с вами?

    С.: Мы русские, поэтому сидели с русскими. Между собой у нас отношения были хорошие. А отношения с остальными заключенными – это уже их проблема, не хочется об этом говорить. Нас было трое в камере, а вокруг только французы арабского происхождения.

    — Как они к вам относились?

    С.: Поначалу как и везде – прощупывали, узнавали и гавкали. Но российское терпение и стремление к спорту и победам наработали нам репутацию. В конце эта репутация уже работала на нас. К нам стали подходить арабы и спрашивать, как правильно заниматься, как делать то или иное упражнение. Мы оказались в чужой стране и чужом обществе, но не потеряли марку. Граждане Российской Федерации – это сильные и независимые люди.

    Напомним, что российские болельщики устроили массовые беспорядки во время европейского первенства во Франции.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.01.2017 12:47
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 января 2017, 19:25

      Во долбоящеры, как будто гордятся тем, что в чужой стране не смогли законы соблюдать и оказались за решеткой. Да это позор наоборот, что не хватает мозгов в рамках закона находится ! Тем более в гостях.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > Обер-КанцлерЪ 2 декабря 2018, 19:52

      та гордиться в общем нечем...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      эксперт аналитик 18 января 2017, 15:58

      Обидно за страну

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 18 января 2017, 15:54

      )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 18 января 2017, 15:06

      за самих себя гордость расперает? ну ну....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 января 2017, 15:00

      Посадили потому что были организованней других и "культурно" наваливали англичанам, а не как те жирабосной массой разносили кафешки и рестораны Франции.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 января 2017, 14:40

      Когда летние каникулы,малость затянулись!)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 18 января 2017, 13:50

      туда бы всю сборную на недельку хотя бы)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 18 января 2017, 13:34

      Лучше бы вы постыдились своего поведения, так они ещё и гордятся. Нет ребята, боюсь, что в ЕС вас уже никогда не впустят. Просто так, без объяснения причин! И правильно!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > zatonn 18 января 2017, 13:48

      Типа "мы были самыми крутыми быдляками из всего быдла, что там сидело"

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 > zatonn 18 января 2017, 13:51

      они ответили на провокацию и за это поплатились

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > alll-1 18 января 2017, 13:57

      Ну ты придурок :))) Они за этим ехали. Хотели себя показать, а вернулись опущенными :)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 > la verdad 18 января 2017, 14:15

      если бы ты был на их месте ,ты бы как и все минусеры спрятался бы под лавку ,а они всему миру показали ,что на русских наезжать не надо

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > zatonn 18 января 2017, 17:55

      а чего стыдится пусть не лезут - так и будут всегда пинать - всегда отпор давать что бы другим не повадно было - а ты стыдись

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 января 2017, 13:23

      Герои России

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 января 2017, 13:18

      Учили арабов как правильно мыло поднимать и под нарами сидеть :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 > la verdad 18 января 2017, 13:49

      олень ты не русский

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > alll-1 18 января 2017, 13:55

      Лучше быть оленем, чем такими петухами, как эти твои "герои"

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 > la verdad 18 января 2017, 13:58

      чего ты взял ,что они петухи ?

      с ними что ли сидел

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > alll-1 18 января 2017, 14:00

      Похоже, это твои друзья. А ты, по комментариям, и есть сладкогубый петушок :)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 > la verdad 18 января 2017, 14:07

      ты дебил им это скажи (100% обосрешься )

      да и мне ты побоишься это в глаза сказать ,потому что ты ссыкло и можешь только клавиши нажимать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > alll-1 18 января 2017, 15:44

      У тебя жених на аватаре? Скучаешь?))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 > la verdad 18 января 2017, 15:45

      у вас голубых только одно на уме

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > alll-1 18 января 2017, 15:47

      Ругайся, ругайся, не останавливайся :)))) Петя.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 > la verdad 18 января 2017, 15:51

      теперь буду знать ,что ты Петя

      меня Алексей зовут

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > alll-1 18 января 2017, 16:02

      Петух Алексей - красиво звучит ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 > la verdad 18 января 2017, 18:06

      ты по себе то людей не суди

      -1
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