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    В «МЮ» готовы продлить контракт с Ибрагимовичем

    В «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность продления действующего контракта с нападающим команды Златаном Ибрагимовичем. Новое соглашение будет рассчитано еще на два сезона – до 2019 года. Остальные подробности сделки пока не сообщаются. В ближайшее время стороны приступят к переговорному процессу.

    Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года на правах свободного агента из «ПСЖ». В текущем сезоне швед провел 29 матчей за «МЮ», забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: The Sun

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    18.01.2017 09:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 18 января 2017, 12:43

      Гризманн перейдет в «Манчестер Юнайтед» летом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 18 января 2017, 12:00

      Ещё бы не хотели)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 18 января 2017, 12:00

      класс

      0
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 18 января 2017, 11:33

      Круто... еще пару лет будем смотреть его прекрасную игру!!!

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 18 января 2017, 10:20

      Ибрагимович молодца,ему всё ещё игра приносит удовольствие,отсюда и результат

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly 18 января 2017, 09:56

      Вот Ибра, сменил много чемпионатов, а все равно забивает и достаточно много. В Германию осталось заглянуть и там позабивать в ворота соперника, только годы

      2
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      Рейтинг: +108

      dimsok > Zly 18 января 2017, 09:59

      Еще годок и в экперты наслаждаться жизнью, с высоко поднятой головой. Молодчик Ибра!!!

      2
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > Zly 18 января 2017, 20:26

      он уже там был и колотил то же

      0
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