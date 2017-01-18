В «МЮ» готовы продлить контракт с Ибрагимовичем

В «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность продления действующего контракта с нападающим команды Златаном Ибрагимовичем. Новое соглашение будет рассчитано еще на два сезона – до 2019 года. Остальные подробности сделки пока не сообщаются. В ближайшее время стороны приступят к переговорному процессу.

Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года на правах свободного агента из «ПСЖ». В текущем сезоне швед провел 29 матчей за «МЮ», забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи.