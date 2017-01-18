Нигматуллин: «Покупка Адриано – большой риск для «Спартака»

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин оценил перспективы новичка столичного клуба нападающего «Милана» Луиса Адриано.

«Сложно сейчас рассуждать об Адриано в «Спартаке», так как пока неясно, что сейчас из себя представляет этот игрок, в какой форме он находится. Руководству клуба, конечно, виднее, но пока непонятно, насколько этот футболист будет им полезен.

Последний год в «Милане» Адриано, мягко говоря, не блистал. Поэтому это приобретение – большой риск для «Спартака». Но если бразилец все-таки приживется в команде, то сможет принести немало пользы москвичам», – сказал Нигматуллин.

Напомним, Луис Адриано заключил долгосрочное соглашение со «Спартаком» в понедельник, 16 января, которое вступает в силу с 25 января текущего года.