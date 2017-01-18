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    Нигматуллин: «Покупка Адриано – большой риск для «Спартака»

    Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин оценил перспективы новичка столичного клуба нападающего «Милана» Луиса Адриано.

    «Сложно сейчас рассуждать об Адриано в «Спартаке», так как пока неясно, что сейчас из себя представляет этот игрок, в какой форме он находится. Руководству клуба, конечно, виднее, но пока непонятно, насколько этот футболист будет им полезен.

    Последний год в «Милане» Адриано, мягко говоря, не блистал. Поэтому это приобретение – большой риск для «Спартака». Но если бразилец все-таки приживется в команде, то сможет принести немало пользы москвичам», – сказал Нигматуллин.

    Напомним, Луис Адриано заключил долгосрочное соглашение со «Спартаком» в понедельник, 16 января, которое вступает в силу с 25 января текущего года.

    Источник: Известия

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    18.01.2017 06:06
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +8018

      nik55 18 января 2017, 07:50

      хуже не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 18 января 2017, 07:15

      Нет, это вряд-ли. Конечно, это при условии, что заиграет!

      0
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