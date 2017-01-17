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  • Ловчев: «Адриано? Федун совершил очередное правильное приобретение»

Ловчев: «Адриано? Федун совершил очередное правильное приобретение»

17 января 2017, 18:24
9

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал зимнюю трансферную кампанию клуба. По мнению ветерана, руководство красно-белых за долгие годы впервые провело удачное укрепление состава.

«Я не считаю, что беда «Спартака» в его руководителе. Если бы не Федун, футбольный «Спартак» был бы, как хоккейный, который на год вообще существование прекращал. Так что благодарен Федуну, что «Спартак» состоятелен.

А приобретение неквалифицированных игроков… Это вина людей, которым Федун доверял. Теперь впервые за долгое время могу сказать, что у «Спартака» все покупки по делу. Они и для стартового состава, и для глубины состава, и для сегодняшнего дня, и для завтрашнего. Я человек поля, знаю, что говорю. Джикия хорош в защите, Селихов в воротах, состояние Самедова в данный момент вопросов не вызывает. А про Адриано уже сказал. Так что бразилец – очередная правильная покупка Федуна», – заявил Ловчев.

Напомним, вчера «Спартак» официально объявил о приобретении бразильского нападающего Луиса Адриано и полузащитника Александра Самедова.

5 причин, почему Луис Адриано – крутое усиление для «Спартака»

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Спартак Адриано Луис Ловчев Евгений Федун Леонид
Комментарии (9)
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Сармат Ростов
1484667876
Дай-то Бог, чтобы Серафимыч оказался прав!!!
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alll-1
1484669165
ждем от новичков хорошей игры
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Gullit 76
1484670595
"Человек кукурузного поля" когда он что-то говорит вообще не верится что он когда-то играл.По делу там может Джикия как молодой и Самедов как может сборник.Все приобретения "глубина состава"- как он говорит.Пока побеждают все в попу целуют и плевать на всё!Посмотрим.
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Vizual
1484673490
Посмотрим
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Диктор
1484673632
Полностью согласен.
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VVM1964
1484675211
+ 100 %
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С А Р Т А К 100%
1484682595
Вперёд Спартак.Спартак Чемпион.Да будет так.Я сказал.
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