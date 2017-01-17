Ловчев: «Адриано? Федун совершил очередное правильное приобретение»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал зимнюю трансферную кампанию клуба. По мнению ветерана, руководство красно-белых за долгие годы впервые провело удачное укрепление состава.

«Я не считаю, что беда «Спартака» в его руководителе. Если бы не Федун, футбольный «Спартак» был бы, как хоккейный, который на год вообще существование прекращал. Так что благодарен Федуну, что «Спартак» состоятелен.

А приобретение неквалифицированных игроков… Это вина людей, которым Федун доверял. Теперь впервые за долгое время могу сказать, что у «Спартака» все покупки по делу. Они и для стартового состава, и для глубины состава, и для сегодняшнего дня, и для завтрашнего. Я человек поля, знаю, что говорю. Джикия хорош в защите, Селихов в воротах, состояние Самедова в данный момент вопросов не вызывает. А про Адриано уже сказал. Так что бразилец – очередная правильная покупка Федуна», – заявил Ловчев.

Напомним, вчера «Спартак» официально объявил о приобретении бразильского нападающего Луиса Адриано и полузащитника Александра Самедова.

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