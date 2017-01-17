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    Ловчев: «Адриано? Федун совершил очередное правильное приобретение»

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал зимнюю трансферную кампанию клуба. По мнению ветерана, руководство красно-белых за долгие годы впервые провело удачное укрепление состава.

    «Я не считаю, что беда «Спартака» в его руководителе. Если бы не Федун, футбольный «Спартак» был бы, как хоккейный, который на год вообще существование прекращал. Так что благодарен Федуну, что «Спартак» состоятелен.

    А приобретение неквалифицированных игроков… Это вина людей, которым Федун доверял. Теперь впервые за долгое время могу сказать, что у «Спартака» все покупки по делу. Они и для стартового состава, и для глубины состава, и для сегодняшнего дня, и для завтрашнего. Я человек поля, знаю, что говорю. Джикия хорош в защите, Селихов в воротах, состояние Самедова в данный момент вопросов не вызывает. А про Адриано уже сказал. Так что бразилец – очередная правильная покупка Федуна», – заявил Ловчев.

    Напомним, вчера «Спартак» официально объявил о приобретении бразильского нападающего Луиса Адриано и полузащитника Александра Самедова.

    5 причин, почему Луис Адриано – крутое усиление для «Спартака»

    Источник: «Советский спорт»

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    17.01.2017 18:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +28

      ВСЕГДА СПАРТАК 17 января 2017, 22:49

      Вперёд Спартак.Спартак Чемпион.Да будет так.Я сказал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 января 2017, 20:20

      Полностью согласен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      Vizual 17 января 2017, 20:18

      Посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 января 2017, 19:29

      "Человек кукурузного поля" когда он что-то говорит вообще не верится что он когда-то играл.По делу там может Джикия как молодой и Самедов как может сборник.Все приобретения "глубина состава"- как он говорит.Пока побеждают все в попу целуют и плевать на всё!Посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +498

      Поль > Gullit 76 17 января 2017, 20:00

      Ну это и не рисковые приобретения, как, например, Хенти или траоре. Одно, что вынуждает сомневаться в адриано- его долгая скамья. Но, надеюсь, что ситуация окажется как и с Сейду Думбия. И таки-да, селихова лично видел в игре в прошлом году. Вратарь с чутьём на голевое чутье)))

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Поль 17 января 2017, 20:05

      Тут нет ни особо рисковых ни одного громкого.Думбия и при возвращении поражал способностью поставить в тупик защитников,найти момент практически без касаний.Адриано другой,под него Самедова видно и взяли.

      2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 17 января 2017, 19:06

      ждем от новичков хорошей игры

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 17 января 2017, 18:44

      Дай-то Бог, чтобы Серафимыч оказался прав!!!

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