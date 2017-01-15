АПЛ. «Эвертон» разгромил «Манчестер Сити», прервав семиматчевую безвыигрышную серию

В матче 21-го тура АПЛ «Эвертон» на своем поле одержал крупную победу над «Манчестер Сити» со счетом 4:0. Голами в составе победителей отметились Ромелу Лукаку, Кевин Миральяс, Том Дэвис и Адемола Лукман.

Отметим, что данная победа стала для «ирисок» первой за семь встреч АПЛ в противостоянии с «горожанами» (три ничьи и четыре поражения).

После этого матча «Эвертон» набрал 33 очка, однако продолжает находиться на седьмом месте в турнирной таблице. «Манчестер Сити» же, имея в активе 42 балла, расположился на пятой позиции.

Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

Эвертон – Манчестер Сити – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лукаку, 34; 2:0 – Миральяс, 47; 3:0 – Дэвис, 79; 4:0 – Лукман, 90+4.

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