Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Эвертон» разгромил «Манчестер Сити», прервав семиматчевую безвыигрышную серию

    В матче 21-го тура АПЛ «Эвертон» на своем поле одержал крупную победу над «Манчестер Сити» со счетом 4:0. Голами в составе победителей отметились Ромелу Лукаку, Кевин Миральяс, Том Дэвис и Адемола Лукман.

    Отметим, что данная победа стала для «ирисок» первой за семь встреч АПЛ в противостоянии с «горожанами» (три ничьи и четыре поражения).

    После этого матча «Эвертон» набрал 33 очка, однако продолжает находиться на седьмом месте в турнирной таблице. «Манчестер Сити» же, имея в активе 42 балла, расположился на пятой позиции.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

    Эвертон – Манчестер Сити – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лукаку, 34; 2:0 – Миральяс, 47; 3:0 – Дэвис, 79; 4:0 – Лукман, 90+4.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2017 18:25
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 15 января 2017, 19:49

      с победой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Des79 15 января 2017, 19:45

      Вот так не все решают деньги!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Бульба 15 января 2017, 19:24

      ничоси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 15 января 2017, 19:09

      В начале сезона многие прогнозировали противостояние МС и МЮ, типа именно им двоим придется биться за первое место.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 15 января 2017, 18:54

      удача на стороне сильных

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 15 января 2017, 18:49

      Браво ириски!
      С победой нас!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 15 января 2017, 18:44

      Тики-така не для АПЛ, и вообще против такого стиля давно изобрели антидот! Даже в Испании! Ставки сыграли ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 15 января 2017, 18:44

      Стесняюсь спросить - а когда Гвардьола в последний раз в четыре мяча влетал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo > Амба Нагорск 15 января 2017, 18:46

      в игре с нами в групповом этапе ЛЧ, там еще наш бывший вратарь красную схлопотал ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -92

      Raxor > Luis Figo 15 января 2017, 19:31

      с кем с вами? со сборной двора 3-го подъезда?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      falanor 15 января 2017, 18:39

      блин я не пойму что с МС происходит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      TAF 15 января 2017, 18:35

      Играй Эвертон в каждой игре как против Арсенала и Ман.Сити был бы в лидерах.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11