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  • Правительство Китая приняло решение изменить лимит на легионеров

Правительство Китая приняло решение изменить лимит на легионеров

15 января 2017, 12:54
16

В чемпионате Китая с нового сезона будет ужесточен лимит на легионеров. По информации Wild East Football, в заявку команды на матч Суперлиги можно будет включать лишь пять легионеров, а на поле в игре смогут выйти максимум три иностранных игрока.

Ранее в заявку на матч можно было включить четырех легионеров и одного футболиста из Азии, а на поле одновременно могли находиться три иностранца и один легионер из Азии.

Сообщается, что это решение было принято по инициативе правительства Китая.

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир
Комментарии (16)
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la verdad
1484474725
Ну вот и сказке конец. А кто уехал - молодец
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Joko21
1484474911
на примере РФПЛ мы видим как "благоприятно" сказывается лимит.
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roman230582
1484475138
Ну все, ждем китайцев в финале ЧМ
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diktatop
1484476398
как понимаю кто у спел в китай тот и успел)))) билеты кончились)
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Yura005
1484476452
Ну все теперь финал ЧМ Россия - Китай, однозначно
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Ще Гевара
1484476666
Вложения мегаденег в мегазвёзд себя не оправдала
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Den Bull
1484476936
Конец китайским трансферам)
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fon_der_tan
1484481190
м-да
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Fju-2
1484481983
Как-то не сильно лимит изменился
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falanor
1484495077
да ниче собственно не изменилось. просто теперь будет минус футболист из Азии вот и все
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