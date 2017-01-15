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    Правительство Китая приняло решение изменить лимит на легионеров

    В чемпионате Китая с нового сезона будет ужесточен лимит на легионеров. По информации Wild East Football, в заявку команды на матч Суперлиги можно будет включать лишь пять легионеров, а на поле в игре смогут выйти максимум три иностранных игрока.

    Ранее в заявку на матч можно было включить четырех легионеров и одного футболиста из Азии, а на поле одновременно могли находиться три иностранца и один легионер из Азии.

    Сообщается, что это решение было принято по инициативе правительства Китая.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2017 12:54
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +201

      falanor 15 января 2017, 18:44

      да ниче собственно не изменилось. просто теперь будет минус футболист из Азии вот и все

      0
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    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 15 января 2017, 15:06

      Как-то не сильно лимит изменился

      0
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    • ...
      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 15 января 2017, 14:53

      м-да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 января 2017, 13:42

      Конец китайским трансферам)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 15 января 2017, 13:37

      Вложения мегаденег в мегазвёзд себя не оправдала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Yura005 15 января 2017, 13:34

      Ну все теперь финал ЧМ Россия - Китай, однозначно

      2
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      Рейтинг: +816

      diktatop 15 января 2017, 13:33

      как понимаю кто у спел в китай тот и успел)))) билеты кончились)

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 января 2017, 13:31

      Неужели с такими зарплатами легионеры в состав попадать не будут?Деньги на ветер.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 15 января 2017, 13:17

      они,конечно мудрые.но лимит-это тупик

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > sidul1 15 января 2017, 14:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Глупости. Без лимита не будет своих футболистов.

      -7
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > Антибиотик 15 января 2017, 15:20

      Вот у нас такой лимит хороший, и где наши футболисты??? Только в России и сидят- из-за денег!!! В Китае вообще идиотский лимит, они что нибудь показывают на международной арене??? И что ты еще скажешь про лимит? Не лимит нужен, а условия для занятия футболом, манежи, стадионы, специалисты!!! А не Крестовский строить за народные деньги 10 лет :-)

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 15 января 2017, 13:12

      Ну все, ждем китайцев в финале ЧМ

      1
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