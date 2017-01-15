Правительство Китая приняло решение изменить лимит на легионеров

да ниче собственно не изменилось. просто теперь будет минус футболист из Азии вот и все
В чемпионате Китая с нового сезона будет ужесточен лимит на легионеров. По информации Wild East Football, в заявку команды на матч Суперлиги можно будет включать лишь пять легионеров, а на поле в игре смогут выйти максимум три иностранных игрока.
Ранее в заявку на матч можно было включить четырех легионеров и одного футболиста из Азии, а на поле одновременно могли находиться три иностранца и один легионер из Азии.
Сообщается, что это решение было принято по инициативе правительства Китая.