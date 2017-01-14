Ибрагимович: «Можно было бы отправиться зарабатывать деньги в Китай, но я принял вызов»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, почему принял решение присоединиться к английскому клубу. Напомним, 35-летний шведский форвард стал игроком «красных дьяволов» летом 2016 года.

«Почему я выбрал АПЛ? Любой бы на моем месте мог выбрать самый простой способ – отправиться зарабатывать деньги в Китае или где-то еще, осесть и довольствоваться своей жизнью.

Я решил действовать иначе и принял вызов. Поэтому выбрал «Манчестер Юнайтед», у которого были трудности в последние пять лет. Если у меня получится выполнить задачу по возвращению клуба на вершину, буду более чем счастлив», – сказал Ибрагимович.