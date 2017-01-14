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    Ибрагимович: «Можно было бы отправиться зарабатывать деньги в Китай, но я принял вызов»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, почему принял решение присоединиться к английскому клубу. Напомним, 35-летний шведский форвард стал игроком «красных дьяволов» летом 2016 года.

    «Почему я выбрал АПЛ? Любой бы на моем месте мог выбрать самый простой способ – отправиться зарабатывать деньги в Китае или где-то еще, осесть и довольствоваться своей жизнью.

    Я решил действовать иначе и принял вызов. Поэтому выбрал «Манчестер Юнайтед», у которого были трудности в последние пять лет. Если у меня получится выполнить задачу по возвращению клуба на вершину, буду более чем счастлив», – сказал Ибрагимович.

    Источник: Skysports

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    14.01.2017 23:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 15 января 2017, 00:56

      Есть надежда стать лучшим бомбардиром и в англии

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