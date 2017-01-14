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    Жиру забил гол в пятом матче подряд

    Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру отметился забитым мячом в матче 21-го тура АПЛ против «Суонси», открыв счет в игре на 37-й минуте. Отметим, что данный гол стал для француза пятым подряд. Ранее футболист поражал ворота «Вест Бромвича», «Кристал Пэлас», «Борнмута» и «Престона».

    Добавим, что в последних девяти последних матчах в стартовом составе «канониров» форвард отметился девятью забитыми мячами.

    В нынешнем сезоне Жиру провел за «Арсенал» в АПЛ 14 матчей, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2017 19:11
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