Жиру забил гол в пятом матче подряд

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру отметился забитым мячом в матче 21-го тура АПЛ против «Суонси», открыв счет в игре на 37-й минуте. Отметим, что данный гол стал для француза пятым подряд. Ранее футболист поражал ворота «Вест Бромвича», «Кристал Пэлас», «Борнмута» и «Престона».

Добавим, что в последних девяти последних матчах в стартовом составе «канониров» форвард отметился девятью забитыми мячами.

В нынешнем сезоне Жиру провел за «Арсенал» в АПЛ 14 матчей, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.