Зидан: «К сожалению, в футболе есть место хамству»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался в поддержку защитника Серхио Рамоса после того, как футболист был подвержен обструкции со стороны болельщиков во время ответного выездного матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (3:3). В той игре капитан сливочных отличился забитым мячом, после чего в его адрес с трибун посыпались всевозможные оскорбления. Напомним, что Рамос начинал свою карьеру именно в андалусийском клубе.

«Прежде всего Рамос – это наш капитан, который служит примером для всех в команде. Несомненно, он один из наиболее знаковых испанских футболистов. Произошедшее во встрече с «Севильей» осталось в прошлом.

Как игроки реагируют на хамство с трибун? К сожалению, подобному в футболе есть место. Когда на стадионе 100 тысяч человек, нам не под силу изменить сознание каждого из них», – сказал Зидан.