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    Зидан: «К сожалению, в футболе есть место хамству»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался в поддержку защитника Серхио Рамоса после того, как футболист был подвержен обструкции со стороны болельщиков во время ответного выездного матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (3:3). В той игре капитан сливочных отличился забитым мячом, после чего в его адрес с трибун посыпались всевозможные оскорбления. Напомним, что Рамос начинал свою карьеру именно в андалусийском клубе.

    «Прежде всего Рамос – это наш капитан, который служит примером для всех в команде. Несомненно, он один из наиболее знаковых испанских футболистов. Произошедшее во встрече с «Севильей» осталось в прошлом.

    Как игроки реагируют на хамство с трибун? К сожалению, подобному в футболе есть место. Когда на стадионе 100 тысяч человек, нам не под силу изменить сознание каждого из них», – сказал Зидан.

    Источник: Marca

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    14.01.2017 17:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +371

      multi1984 14 января 2017, 19:53

      С головы пробить как ты Матерацци

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > multi1984 16 января 2017, 15:40

      100 000 раз !!!

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