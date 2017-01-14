Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Конте заявил Косте, что он может «валить в Китай»

14 января 2017, 14:36
16

На одной из тренировок «Челси» произошла словесная перепалка между главным тренером Антонио Конте и нападающим Диего Костой. Итальянец вступился за двух фитнес-тренеров команды, которым футболист что-то высказывал на повышенных тонах. В результате это перетекло в ссору между наставником и испанцем. Когда конфликт подошел к концу, Конте заявил форварду: «Можешь валить в Китай».

Напомним, недавно Косте поступило невероятно выгодное предложение из Китая, и скорее всего подобная фраза была брошена специалистом именно поэтому.

Ранее сообщалось, что Коста не примет участия в игре 21-го тура АПЛ с «Лестером». Причиной этому стали разногласия между ним и Конте по поводу повреждения игрока. В итоге нападающий не был включен в заявку на матч.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Челси Коста Диего Конте Антонио
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
EVGEN13RUS
1484394539
Да, езжай к своим, все бразильцы туда валят
Ответить
Gullit 76
1484395555
Китай решает судьбу еврофутбола. Коста откажется от чемпионства?Думаю они договорятся и до конца сезона Коста доиграет.
Ответить
bafor
1484396483
Без Косты Челси чемпионом не станет.
Ответить
acergu
1484396489
А Конте пользуется уже своим кредитом доверия, красава, следующий Азар, и может быть тогда Ливерпуль станет чемпионом
Ответить
David_Fio
1484396693
Коста может реально уехать! Ему, скорее всего, без разницы где и за кого играть!
Ответить
NapaS
1484396852
Как человек Коста все-таки г@вно
Ответить
Аристократ Олжик
1484398643
Думаю Коста еще не понял, что Моуриньо ушел . . . И что теперь, главный тренер не будет марионеткой в руках главных звезд команды . . . Если Коста захочет играть, одумается . . . а нет так, Соланке и Батшуайи не упустят возможности доказать, что они тоже полезные
Ответить
Kaisla
1484398929
никогда не нравился это чмо как человек и как игрок
Ответить
kachan63
1484399651
Конте прекрасно знает кто сливал Моура (три главные крысы - азарка, сеск и цыган). С ним этот номер не пройдёт, выгонит взашей Косту, если это будет на пользу команде.
Ответить
Protosser
1484413700
С Графом такое не прокатит. Что-то не нравится - сиди на лавке или вали.
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
2
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
3
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
2
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
4
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
Все новости
Все новости
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
Вчера, 14:58
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
Вчера, 13:19
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
Вчера, 11:34
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
Вчера, 08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
Вчера, 08:39
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+