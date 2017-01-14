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    Конте заявил Косте, что он может «валить в Китай»

    На одной из тренировок «Челси» произошла словесная перепалка между главным тренером Антонио Конте и нападающим Диего Костой. Итальянец вступился за двух фитнес-тренеров команды, которым футболист что-то высказывал на повышенных тонах. В результате это перетекло в ссору между наставником и испанцем. Когда конфликт подошел к концу, Конте заявил форварду: «Можешь валить в Китай».

    Напомним, недавно Косте поступило невероятно выгодное предложение из Китая, и скорее всего подобная фраза была брошена специалистом именно поэтому.

    Ранее сообщалось, что Коста не примет участия в игре 21-го тура АПЛ с «Лестером». Причиной этому стали разногласия между ним и Конте по поводу повреждения игрока. В итоге нападающий не был включен в заявку на матч.

    Источник: Skysports

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    14.01.2017 14:36
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    Комментарии16
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      Рейтинг: -186

      Protosser 14 января 2017, 20:08

      С Графом такое не прокатит.
      Что-то не нравится - сиди на лавке или вали.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      maxzyan 14 января 2017, 17:54

      да всё нормально будет

      0
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      Рейтинг: +9

      100/500 14 января 2017, 17:03

      следующий раз мне кажется кусаться начнёт!дворняга)))))))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Cheapnick 14 января 2017, 16:28

      Ничо помирятся)

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 14 января 2017, 16:14

      Конте прекрасно знает кто сливал Моура (три главные крысы - азарка, сеск и цыган). С ним этот номер не пройдёт, выгонит взашей Косту, если это будет на пользу команде.

      2
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      Рейтинг: +32

      Ilhom_585 14 января 2017, 16:04

      ))

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      Рейтинг: +61

      Kaisla 14 января 2017, 16:02

      никогда не нравился это чмо как человек и как игрок

      4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 января 2017, 15:57

      Думаю Коста еще не понял, что Моуриньо ушел . . . И что теперь, главный тренер не будет марионеткой в руках главных звезд команды . . . Если Коста захочет играть, одумается . . . а нет так, Соланке и Батшуайи не упустят возможности доказать, что они тоже полезные

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Аристократ Олжик 14 января 2017, 22:54

      Если не Коста щас смотрел бы на таблицу и угарал над челси... гребаный глорик когда этот гребаный автобус он тащил хороший как что гандон

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 14 января 2017, 15:27

      Как человек Коста все-таки г@вно

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 14 января 2017, 15:24

      Коста может реально уехать! Ему, скорее всего, без разницы где и за кого играть!

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