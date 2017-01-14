Конте заявил Косте, что он может «валить в Китай»

На одной из тренировок «Челси» произошла словесная перепалка между главным тренером Антонио Конте и нападающим Диего Костой. Итальянец вступился за двух фитнес-тренеров команды, которым футболист что-то высказывал на повышенных тонах. В результате это перетекло в ссору между наставником и испанцем. Когда конфликт подошел к концу, Конте заявил форварду: «Можешь валить в Китай».

Напомним, недавно Косте поступило невероятно выгодное предложение из Китая, и скорее всего подобная фраза была брошена специалистом именно поэтому.

Ранее сообщалось, что Коста не примет участия в игре 21-го тура АПЛ с «Лестером». Причиной этому стали разногласия между ним и Конте по поводу повреждения игрока. В итоге нападающий не был включен в заявку на матч.