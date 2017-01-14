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    Мини-футбол. «Сибиряк» и «Динамо» устроили результативную ничью и другие результаты

    В матче 11-го тура Суперлиги «Сибиряк» и подмосковное «Динамо» сыграли вничью, по три раза поразив ворота друг друга – 3:3.

    С аналогичным счетом завершилось противостояние «Дины» и «Газпром-ЮГРА». Еще в одной встрече «Тюмень» не без проблем сумела одолеть «Ухту».

    Добавим, что еще два матча состоятся позднее. 18 января «Норильский Никель» встретится с КПРФ, а 25 февраля «Прогресс» сыграет с «Новой Генерацией».

    Чемпионат России. Суперлига. 12-й тур

    Сибиряк (Новосибирск) – Динамо (Московская область) – 3:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Фернандиньо, 9; 0:2 – Бурков, 20; 1:2 – Жоан, 23; 2:2 – Кудзиев, 28 (6м); 3:2 – Сайотти, 43; 3:3 – Нандо, 46 (10м).

    Дина (Москва) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 3:3 (0:0)

    Голы: 1:0 – Эскердинья, 32; 1:1 – Кайо, 34; 2:1 – Ниязов, 35; 2:2 – Давыдов, 38; 3:2 – Прудников, 41; 3:3 – Лысков, 48.

    Ухта – Тюмень – 6:7 (4:2)

    Голы: 1:0 – Волков, 1; 1:1 – Неведров, 3; 1:2 – Батырев, 11 (6м); 2:2 – Максимов, 18; 3:2 – Кузнецов, 22; 4:2 – Кузнецов, 25; 4:3 – Логинов, 26; 4:4 – Бахур, 28; 4:5 – Коцич, 30; 4:6 – Соколов, 33; 4:7 – Коцич, 38; 5:7 – Костюков, 42; 6:7 – Максимов, 43.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2017 11:40
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