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    Ибрагимович: «Критики говорят, что я мертв, но они будут помнить меня до конца жизни»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился мнением о критике в свой адрес. По словам шведского форварда, его будут помнить еще долгое время.

    «Люди говорят обо мне всякое. То я мертвый, то такой, то сякой. Причем это говорят бывшие футболисты, о которых даже никто не помнит. Зато я знаю точно, что они-то будут помнить меня до конца жизни. Все говорили, что я никогда не сумею заиграть в АПЛ. Однако, когда решение казалось самым сложным, я его принял», – сказал Ибрагимович.

    В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 19 матчей, в которых забил 13 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Skysports

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    13.01.2017 12:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 13 января 2017, 17:17

      Ибра зверь конечно, но понтов бы поменьше еще...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 13 января 2017, 15:53

      это верно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 13 января 2017, 13:20

      Красава

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