Ибрагимович: «Критики говорят, что я мертв, но они будут помнить меня до конца жизни»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился мнением о критике в свой адрес. По словам шведского форварда, его будут помнить еще долгое время.

«Люди говорят обо мне всякое. То я мертвый, то такой, то сякой. Причем это говорят бывшие футболисты, о которых даже никто не помнит. Зато я знаю точно, что они-то будут помнить меня до конца жизни. Все говорили, что я никогда не сумею заиграть в АПЛ. Однако, когда решение казалось самым сложным, я его принял», – сказал Ибрагимович.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 19 матчей, в которых забил 13 голов и сделал три результативные передачи.