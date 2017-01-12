Кристиан Рамирес: «В Эквадоре мы знаем лишь одну вещь о России – у вас холодно»

Новобранец «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал о причинах перехода в новый клуб.

«Если честно, то о «Краснодаре» ничего не знал. Но это нормально, «Краснодар» ведь не так долго существует. Хотя, честно говоря, в Эквадоре мы вообще знаем о России лишь одну вещь – у вас холодно. Конечно, я сразу начал расспрашивать о клубе у своего друга Кристиана Нобоа. Он сказал: «Первое – это инфраструктура. Мало у кого в Европе такая есть». Я приехал в Краснодар – и в этом убедился. «Второе – теплый, спокойный, современный город». И это тоже правда. «Третье – «Краснодар» очень амбициозен и борется за самые высокие места». По тем матчам, которые я посмотрел, показалось, что команда действительно очень сильна. Надеюсь помочь ей и выиграть первый титул в истории. За этим я и приехал», — сказал 22-летний эквадорец.

Рамирес заключил контракт на 4,5 года. Предыдущим клубом защитника был венгерский «Ференцварош».