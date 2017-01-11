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    Роналду претендует на звание спортсмена года по версии Laureus

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду претендует на звание спортсмена года по версии Мировой академии спорта Laureus, сообщает пресс-служба организации.

    Напомним, что в минувший понедельник Роналду получил приз лучшего игрока 2016 года по версии ФИФА. Торжественная церемония прошла в швейцарском Цюрихе.

    В номинации «Прорыв года» за награду поборются сборная Португалии, победившая на Евро-2016, а также английский «Лестер», сенсационно выигравший чемпионат Англии в прошлом сезоне.

    Звание «Команды года» могут получить мадридский «Реал», первенствовавший в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира, сборная Бразилии, добывшая золото на домашней Олимпиаде в Рио, а также упомянутая сборная Португалии – триумфатор ЧЕ-2016.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2017 17:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 11 января 2017, 22:59

      А на лучшее очело года он не претендует?...думаю достоин!

      0
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      Рейтинг: +26

      ДiMaNы4 11 января 2017, 19:42

      Согласен, в ЛЧ не чего особого не сделал, на чм стоял всю игру и хромал там, а игроки бегали

      3
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      Рейтинг: +264

      McDuff 11 января 2017, 18:02

      да ничего выдающегося он не сделал в этом году, как и во все остальные... может и взял трофеев много, но это успех всей команды! по игре он был далеко не лучшим!

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