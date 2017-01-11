Роналду претендует на звание спортсмена года по версии Laureus

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду претендует на звание спортсмена года по версии Мировой академии спорта Laureus, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, что в минувший понедельник Роналду получил приз лучшего игрока 2016 года по версии ФИФА. Торжественная церемония прошла в швейцарском Цюрихе.

В номинации «Прорыв года» за награду поборются сборная Португалии, победившая на Евро-2016, а также английский «Лестер», сенсационно выигравший чемпионат Англии в прошлом сезоне.

Звание «Команды года» могут получить мадридский «Реал», первенствовавший в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира, сборная Бразилии, добывшая золото на домашней Олимпиаде в Рио, а также упомянутая сборная Португалии – триумфатор ЧЕ-2016.