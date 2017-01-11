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    «Галатасарай» отказался покупать Ломбертса

    «Галатасарай» отказался от приобретения центрального защитника «Зенита» Николаса Ломбертса.

    Причиной такого решения в турецком клубе называют возраст игрока, которому 20 марта исполнится 32 года, пишет Futbol Arena.

    В декабре Ломбертс попросил руководство «Зенита» отпустить его в другой клуб из-за недостатка игровой практики, а главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу также не стал чинить препятствий бельгийцу.

    Помимо Турции у Ломбертса были варианты на родине, где интерес к нему проявляли «Андерлехт», «Брюгге» и «Гент».

    Контракт защитника с «Зенитом» истекает летом нынешнего года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2017 16:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +663

      88serega88 11 января 2017, 21:02

      Как летом!!!? у него до 2018 года контракт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 11 января 2017, 16:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё, чего касается Зенит, превращается в ...но. Логично, что никтоне хочет с этим иметь дело.

      -9
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    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 11 января 2017, 16:12

      Короче по ходу на родину и бесплатно, если засидевшись на лавке бутсы на гвоздь не повесит.

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