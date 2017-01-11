«Галатасарай» отказался покупать Ломбертса

«Галатасарай» отказался от приобретения центрального защитника «Зенита» Николаса Ломбертса.

Причиной такого решения в турецком клубе называют возраст игрока, которому 20 марта исполнится 32 года, пишет Futbol Arena.

В декабре Ломбертс попросил руководство «Зенита» отпустить его в другой клуб из-за недостатка игровой практики, а главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу также не стал чинить препятствий бельгийцу.

Помимо Турции у Ломбертса были варианты на родине, где интерес к нему проявляли «Андерлехт», «Брюгге» и «Гент».

Контракт защитника с «Зенитом» истекает летом нынешнего года.