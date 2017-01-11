Энрике: «Гол на выезде дает нам шанс на выход в четвертьфинал»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике планирует взять реванш за первый матч 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком», который закончился со счетом 1:2.

«Мы делаем анализ матчей, когда они заканчиваются. Очевидно, что в Бильбао результат для нас был негативным. Но мы забили гол, что дает нам больше шансов на выход в четвертьфинал.

Да, нам будет сложно в ответной встрече, но мы горим желанием показать достойный футбол и добиться лучшего результата», – сказал Луис Энрике.

Матч 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» – «Атлетик» состоится в среду, 11 января, в 23:15 по московскому времени.