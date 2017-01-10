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    Клопп: «Было бы неплохо, если бы топ-клубы забыли о Коутиньо»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подчеркнул, что полузащитник Фелиппе Коутиньо не покинет команду. У руководства и тренерского штаба нет планов о его продаже в какой-либо из европейских топ-клубов. По информации СМИ, в услугах 24-летнего бразильца заинтересованы «Барселона» и «Реал».

    «У нас никогда не было никаких идей или планов, или каких-либо переговоров по поводу его ухода, потому что он наш игрок. В этом плане ничего не поменялось. Было бы неплохо, если бы топ-клубы забыли о нем вовсе, так как из-за травмы он не играл пять-шесть недель. Однако к сожалению, они так не думают», – сказал Клопп.

    Источник: Skysports

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    10.01.2017 23:30
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