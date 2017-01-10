Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Федерация футбола Белоруссии: «Представители Карпина и Шустера на нас не выходили»

    По словам первого заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна, представители Валерия Карпина и Бернда Шустера не обращались в местную федерацию с предложениями назначить своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси.

    «Представители Карпина и Шустера не предлагали АБФФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси. Это очередная дезинформация.

    При этом могу сообщить, что в федерацию обращались агенты ряда других зарубежных специалистов. В частности, на меня официально выходил агент украинского тренера Скрипника. Это было еще в декабре. Я ответил, что будем рассматривать кандидатуры и вести переговоры с претендентами после Нового года. Этим сейчас и занимаемся», – сказал Сафарьян.

    Источник: Pressball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2017 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 10 января 2017, 09:52

      Всё же страна правильно называется - БЕЛАРУСЬ. Будьте политкорректны!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > zatonn 10 января 2017, 10:55

      В общем-то, да. Хотя это не соответствует правилам русского (не белорусского) языка. По-русски правильнее было бы называть БЕЛОРУСЬ. Но это мое мнение, до какового никому нет дела...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11