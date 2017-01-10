Федерация футбола Белоруссии: «Представители Карпина и Шустера на нас не выходили»

По словам первого заместителя председателя АБФФ Сергея Сафарьяна, представители Валерия Карпина и Бернда Шустера не обращались в местную федерацию с предложениями назначить своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси.

«Представители Карпина и Шустера не предлагали АБФФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси. Это очередная дезинформация.

При этом могу сообщить, что в федерацию обращались агенты ряда других зарубежных специалистов. В частности, на меня официально выходил агент украинского тренера Скрипника. Это было еще в декабре. Я ответил, что будем рассматривать кандидатуры и вести переговоры с претендентами после Нового года. Этим сейчас и занимаемся», – сказал Сафарьян.