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  • Роналду: «Понятно, почему «Барселона» проигнорировала церемонию, все было ясно»

Роналду: «Понятно, почему «Барселона» проигнорировала церемонию, все было ясно»

9 января 2017, 22:50
19

Лучший игрок 2016 года по версии ФИФА Криштиану Роналду выступил на церемонии в Цюрихе с благодарственной речью.

«Это фантастика! Для меня это не первый опыт, но подобную награду получаю впервые. В первую очередь хочу поблагодарить своих партнеров по «Реалу» и тренерский штаб команды, а также всю мою семью. 2016 год без сомнения был лучшим в моей карьере, я выиграл все значимые турниры, Мне больше нечего добавить, этот приз говорит сам за себя. И мне понятно, почему представители «Барселоны» проигнорировали мероприятие, все было понятно заранее», – сказал Роналду.

Источник: ФИФА
Испания. Примера Реал Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (19)
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Samat Taalai
1483992379
Но красавчик.
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skinshow
1483993669
мудак грёбанный. Конечно всё было известно заранее- уважение к секс меньшинствам. гомик. фффуууууууу противно смотреть на него
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Real Madrid005
1483993951
Заслужил
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skinshow
1483994165
"Я памятник себе воздвиг не рукотворный....." Это не Кристина случайно написал?
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x-x-x-x-x
1483996895
ты заслужил! удачи в дальнейшем Рон!!!!!
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Asbjorn
1484003484
ЧСВ зашкаливает
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zadira56
1484012012
Петух гамбургский раскудахтался...
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Dgad
1484025404
Ребят о чем вы? Человек выиграл все в 2016 году, и не просто выиграл а принимал в этом активное участие. Так что все по делу.
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Chicha
1484032809
Молодец.
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Alex3920486
1484034272
Как сказал в свое время Сэр Алекс, он великолепный ныряльщик...А мне понравился в этом году Игуаин...Бенземе, не дали бы, он и так весь в скандалах.... Месси, походу наелся уже, ему не интересно. Вот если бы была награда лучший игрок всех времен и народов, он бы 100 пудов, заткнул бы педика за пояс...Так что все поклонники гоможопика, ликуйте...))
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