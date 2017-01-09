Роналду: «Понятно, почему «Барселона» проигнорировала церемонию, все было ясно»

Лучший игрок 2016 года по версии ФИФА Криштиану Роналду выступил на церемонии в Цюрихе с благодарственной речью.

«Это фантастика! Для меня это не первый опыт, но подобную награду получаю впервые. В первую очередь хочу поблагодарить своих партнеров по «Реалу» и тренерский штаб команды, а также всю мою семью. 2016 год без сомнения был лучшим в моей карьере, я выиграл все значимые турниры, Мне больше нечего добавить, этот приз говорит сам за себя. И мне понятно, почему представители «Барселоны» проигнорировали мероприятие, все было понятно заранее», – сказал Роналду.