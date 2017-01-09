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    Роналду: «Понятно, почему «Барселона» проигнорировала церемонию, все было ясно»

    Лучший игрок 2016 года по версии ФИФА Криштиану Роналду выступил на церемонии в Цюрихе с благодарственной речью.

    «Это фантастика! Для меня это не первый опыт, но подобную награду получаю впервые. В первую очередь хочу поблагодарить своих партнеров по «Реалу» и тренерский штаб команды, а также всю мою семью. 2016 год без сомнения был лучшим в моей карьере, я выиграл все значимые турниры, Мне больше нечего добавить, этот приз говорит сам за себя. И мне понятно, почему представители «Барселоны» проигнорировали мероприятие, все было понятно заранее», – сказал Роналду.

    Источник: ФИФА

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    09.01.2017 22:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 10 января 2017, 10:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как сказал в свое время Сэр Алекс, он великолепный ныряльщик...А мне понравился в этом году Игуаин...Бенземе, не дали бы, он и так весь в скандалах.... Месси, походу наелся уже, ему не интересно. Вот если бы была награда лучший игрок всех времен и народов, он бы 100 пудов, заткнул бы педика за пояс...Так что все поклонники гоможопика, ликуйте...))

      -4
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      Рейтинг: +135

      Chicha 10 января 2017, 10:20

      Молодец.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 10 января 2017, 08:16

      Ребят о чем вы? Человек выиграл все в 2016 году, и не просто выиграл а принимал в этом активное участие. Так что все по делу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 10 января 2017, 04:33

      Петух гамбургский раскудахтался...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > zadira56 10 января 2017, 10:46

      Да он просто - Петя.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 января 2017, 02:11

      ЧСВ зашкаливает

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 января 2017, 01:47

      "Мне больше нечего добавить" - звучит как прощальная речь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 10 января 2017, 00:21

      ты заслужил! удачи в дальнейшем Рон!!!!!

      4
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      Рейтинг: +16

      skinshow 9 января 2017, 23:36

      "Я памятник себе воздвиг не рукотворный....."
      Это не Кристина случайно написал?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Real Madrid005 9 января 2017, 23:32

      Заслужил

      4
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      Рейтинг: +16

      skinshow 9 января 2017, 23:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мудак грёбанный.
      Конечно всё было известно заранее- уважение к секс меньшинствам.
      гомик. фффуууууууу противно смотреть на него

      -6
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