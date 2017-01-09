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    Малайзиец Субри признан ФИФА автором лучшего гола 2016 года

    Игрок малайзийского клуба «Пенанг» Мохд Фаиз Субри назван ФИФА автором лучшего гола 2016 года, о чем стало известно в ходе специальной церемонии в Цюрихе, приуроченной к вручению главных наград года в мировом футболе.

    16 февраля в матче чемпионата Малайзии против «Паханга» Субри забил со штрафного – мяч по замысловатой траектории влетел в «девятку».

    Также в данной номинации на приз претендовали полузащитник бразильского «Коринтианса» Марлоне и футболистка женской сборной Венесуэлы до 17 лет Данюшка Родригес.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2017 22:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 10 января 2017, 00:13

      Нифигасе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 января 2017, 23:01

      фантастика!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 9 января 2017, 23:01

      Как то забил похожий гол из центрального круга ... игра была возле гор и в тот день был сильный ветер аж сиекла выбивало... мяч попал в сильный поток ветра .. тут все очень похоже.

      -1
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 9 января 2017, 22:44

      по моему мяч ветром сдуло

      0
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