Малайзиец Субри признан ФИФА автором лучшего гола 2016 года

Игрок малайзийского клуба «Пенанг» Мохд Фаиз Субри назван ФИФА автором лучшего гола 2016 года, о чем стало известно в ходе специальной церемонии в Цюрихе, приуроченной к вручению главных наград года в мировом футболе.

16 февраля в матче чемпионата Малайзии против «Паханга» Субри забил со штрафного – мяч по замысловатой траектории влетел в «девятку».

Также в данной номинации на приз претендовали полузащитник бразильского «Коринтианса» Марлоне и футболистка женской сборной Венесуэлы до 17 лет Данюшка Родригес.